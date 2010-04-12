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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1209121012111212

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 489
1. меньше 27
26%
129
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:44

... за крок до перевороту думок ©

  asti написав:
  Искатель написав:
  Долярчик написав:....ні, Україна - понад усе!
- а тоді вже гривня :D
- тож попереду ще перевкладання і поповнення депостовпців самоїкрасивої і затарюванням нікомунепотрібним "шибпотребом"! :mrgreen:
Просто интересно (вопрос не только к Долярчику).
Сейчас есть люди, которые по текущим(!) курсам сдают доллар и кладут гривну на депозит?
Есть - нерезиденты. По сути дела все кто сейчас (при таком курсе) перекладывают гривну на полгода и более - они как бы сдают бакс (не пользуются возможностью его купить дёшево))

... а що, думаєте, курс через рік буде вищим за 28?
- чи взимку думаєте здати вище цієї цифри?
- а якщо і буде взимку 28+ чи 29, то ще треба ті цифри ЗЛОВИТИ(!) і щоб ще й доляри на той момент були! - а головне, щоб гривні для вас "вистачило" по нормальному курсу!

... так що, не все так просто! :wink: :lol:

п. с.
...а гривнедепо(навіть, при 17% мінус податки) дає через рік "курс 30"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Расчет тока на ОВГЗшников по вторникам, которые тоже, глядя на это все, могут пропасть в 1 момент.


ще більше саранчі забугорної налетить, вже по прямому трубопроводу :)

viewtopic.php?p=4673891#p4673891
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:08

  Victor37 написав:
  centurionus написав:
  Starikan написав:[quo
Неверно. Металлурги дают примерно столько же, аграрии - в 2 раза больше (в 2018 году - около 19 млрд).
Но всё равно впечатляет.
Экономисты, подскажите - можно ли это считать вкладом в ВВП или только в валютные запасы?

Доречно відняти витрати в зазначених галузях, пов'язані з імпортом за СКВ (добрива, пальне, вугілля, машини/устаткування тощо). Чомусь про це забувають.

Аналогічно можливо так само доречно від «галузі заробітчан» відняти витрати і «просто туристів» (кількість яких після безвізу також значно зросла), які «імпортують за СКВ», придбану в Україні, всілякі закордонні готельні послуги, переїзди, екскурсії, ресторани, шопінг тощо ?
Чомусь про це теж забувають :wink:

Відкрийте для себе, для початку, поняття доданої вартості та розподілу. Почитайте при нагоді. Можливо, сподобається, і з'явиться бажання отримати економічну освіту.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:05

Было?

Объявление Грецией дефолта - пример для Украины - Коломойский

https://censor.net.ua/news/3128924/obya ... omoyiskiyi
198Le
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним!

Ви $ депо відкриваєте лише через те що страшно гроші дома зберігати? Бо іншого резону я щось у цьому не бачу.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 14:04

Олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Financial Times виступив за оголошення Україні дефолту.

"На мою думку, ми повинні повести себе з нашими кредиторами, як Греція. Це приклад для України", - цитує видання Коломойського. У 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не сплатила кредиту Міжнародного валютного фонду, хоча і тимчасово.

Коломойський вважає, що в дефолті немає нічого страшного. "Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? І що, вони його реструктуризували", - сказав олігарх.

Він вважає, що перемога Зеленського на виборах свідчить про втому українців від вимог МВФ. "Якщо Зеленський буде слухати [Захід] ... він закінчить, як Порошенко. У нього будуть такі ж рейтинги - 5, 10, 15 замість 73 відсотків", - сказав Коломойський.

На його думку, США і Євросоюз могли б списати зовнішні борги України. "Це ваша гра, ваша геополітика. Вас не цікавить Україна. Ви хочете зашкодити Росії, а Україна - просто привід", - сказав він.

Нагадаємо, що Коломойського не вперше говорить про необхідність дефолту України. У листопаді в інтерв'ю шеф-редактору лб Соні Кошкіній олігарх сказав, що не бачить у дефолті нічого поганого.

"Подивіться на Грецію, які красені, сказали: "500 млрд не повернемо", і все, до побачення. Його [грецький сценарій] потрібно було застосовувати ще в 2014 році, тому що країну розікрали під заступництвом, в тому числі і Міжнародного валютного фонду, і під заступництвом всіх іноземних посольств. Куди вони дивилися? Спостерігачі ... Країни не було, в скарбниці - нуль, оголошуйте дефолт. Дефолт ще ніколи нікому не завадив, то, що стосується країни - так сто відсотків", - сказав він.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если так, то зачем он о дефолте говорит вслух в интервью? Сделали б тогда б дефолт по-тихому, а тут - рассказывает об этом в интервью. Что-то тут не вяжется...

Ещё в интервью удивило, что он про отношения США, Европы и России так вслух и открыто. Обычно так прямо в лоб такие люди не говорят. Разве что он к вопросу списания долгов, а про то что Украину кто хочет тот и "танцует" типа просто так ляпнул?
Востаннє редагувалось 198Le в Нед 26 тра, 2019 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:21

  FairyPrince написав:
  Долярчик написав:- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним!

Ви $ депо відкриваєте лише через те що страшно гроші дома зберігати? Бо іншого резону я щось у цьому не бачу.

... так :D
- хіба є ще варіанти?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:43

  Долярчик написав:
  FairyPrince написав:
  Долярчик написав:- не даремно я лізу на гривнедепо(річне) 70% і лише 30% - на депо нікомунепотрібним!

Ви $ депо відкриваєте лише через те що страшно гроші дома зберігати? Бо іншого резону я щось у цьому не бачу.

... так :D
- хіба є ще варіанти?


Для просто збереження з мінімальним ризиком - ні, немає.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:51

  Любопытный написав:О какой атаке идет речь? Это конструктивная критика его дурной головы и попыток приписать себе заслуги папередников.


Ребята, порохолюбы, давайте уже не будем о заслугах или недостатках папередников, на выборах вынесен всенародный вердикт и оценка деятельности репрезентативным большинством населения, ваши оценки или мои оценки в контексте миллионов оценок достаточно мало значимы и особо никому не нужны, только клавиши на клавиатуре отбивать зря.
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