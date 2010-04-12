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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 тра, 2019 17:31
New Всё будет хорошо.Время гармонизации планеты, а точнее восстановление её энергоинформационного баланса, подошло к нулевой отметке.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 26 тра, 2019 17:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто будет обьявлять дефолт до выборов ? Гройсман ? Зачем это ему надо, если он сам идет на выборы? Пойти на выборы с реноме человека, который довел до дефолта, он не похож на самоубийцу.
ЗВР есть на крайний случай.
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