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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1210121112121213

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 490
1. меньше 27
26%
129
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 490
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:31

New Всё будет хорошо.Время гармонизации планеты, а точнее восстановление её энергоинформационного баланса, подошло к нулевой отметке. http://indigolotos.info/7306/svyatoslav ... lanete.htm
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

New написав:Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, могут ли объявить дефолт до оглашения результатов парламентских выборов? Или депутаты в любом случае должны будут проголосовать за данное решение? Заранее спасибо за ответ!


Кто будет обьявлять дефолт до выборов ? Гройсман ? Зачем это ему надо, если он сам идет на выборы? Пойти на выборы с реноме человека, который довел до дефолта, он не похож на самоубийцу.
ЗВР есть на крайний случай.
freeze
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