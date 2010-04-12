Додано: Нед 26 тра, 2019 18:06

Багато хто зараз говорить про подвійне дно, після якого обов’язково має початися ріст. Додатковим аргументом росту вважають те, що через тиждень вже червень і пора рости бо минулого року почали в червні, а цього року гривня зміцнюватися почала раніше ніж минулого. Також: закачка газу, виплата боргів, вихід з ОВДП.

Опоненти наводять аргумент значного полегшення для нерезидентів входу в ОВДП з понеділка-вівторка і значної привабливості цього інструменту. Завдяки чому вже наступного тижня на нас пролиється злива валюти і зміцнить грн до 25.

Хтось страшно боїться слів Коломойського про дефолт і вишукує ознаки критичної маріонетковості Зеленського, що також ознаки страшної біди для грн..

Викладу своє бачення. Може комусь буде цікаво.

Про значне знецінення грн. в найближчий час. Вибори до ВР, про важливість і доленосність яких писав не раз, уже скоро, можливо навіть через два місяці. Важелі влади (особливо економічні) ще всі в «папередників» і такий розвиток подій вдарить не по політ силі дніпровських, а по вінницьких. Тому, не думаю, що найближчим часом ми побачимо значне зміцнення іноземних валют.

Щодо нових каналів входу в ОВДП і «валютної зливи». Коли спостерігаю як, на фоні валютних воєн, у світі падає зацікавленість інвесторів до значно менш ризикованих активів то виникає питання: чому ж наші, практично нічим не гарантовані при смішному рості ВВП, папери так мають когось зацікавити? Через що абсолютно не надіюся на суттєве пожвавлення в цьому інструменті. Продовжиться планова легалізація сумнівних статків нашими олігархами, щось може збільшитися через активізацію групи Коломойського-Авакова. Але, враховуючи потребу «Нафтогазу» і уряду, весь надлишок буде абсорбований без значних наслідків для курсу.

Щодо Коломойського, Зеленського, дефолту і решти. Мені все нагадує гру в «поганого і доброго поліцейського», при чому, молодий і перспективний політик поставить на місце «стріляного вовка» безпринципного страшного українського олігарха, чим заробить багато плюсків в карму. Не вернулися дніпровські для того, щоб все розвалити. У них тут серйозні плани на найближчі п’ять років. Купу бабла треба заробити, і чому бпри цьому не поганяти лякливого і мало розуміючого аборигена на пару з закордонними клерками і функціонерами. Чим більше всі будуть налякані тим легше буде сприйнятий компроміс. Крім того, дострокові вибори це ж не тільки (а може і не стільки) для реалізації електоральних бонусів (у політ сили Порошенка їх також достатньо). Вони ж не змінять кардинально картини ВР: БПП залишиться, регіонали залишаться, Юлька залишиться, увійде СН, але більшості ні в кого не буде,все одно треба буде домовлятися-ділити. Але з кінця липня значно безпечніше розпочинати «коаліціаду-премєріаду» і бюджет 2020 ніж з листопада. З виборами в кінці липня ще можна пропетляти і без 30 на ціннику за зображення Джорджа Вашингтона, а от з жовтневим волевиявленням…

З у сього написаного, найімовірнішим бачиться діапазон 26,1-26,5 ще досить довго (раптом і до вересня). Тим більше, залізо на довгорічних максимумах і ще може там протриматися, вибори в ЄС проходять досить позитивно, тиск США змусив оборонятися і євро скептики не мали б отримати руйнівної кількості голосів, східний сусід «сконфужений» брудною нафтою, вагомі інвестиції в реальну економіку країни в найближчі місяці бачиться досить реальним.

Відверто напрягає тільки велика кількість КВНщиків на держ посадах (правда поки не ключових)…Не зрозуміла теперішня кадрова політика, враховуючи потужну критику попередника за велику кількість друзів (часто некомпетентних) на посадах... Надіюся, друзі закінчилися і залишилися профі...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.