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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 тра, 2019 19:10
dima_beleb написав:
вы забываете о внешнем фоне, в котором ваша Юлька рулила в 2008-09 гг.
Фон фоном, но это было мирное время и всему есть предел. Тем более когда гос. долг нарастила вдвое за считанные месяцы - Украина буквально за год с конца 2008-го по конец 2009-го получила 20 ярдов бабок, из них 11 от МВФ. Это могло позволить пройти все безболезненно, по крайней мере хотя бы без заморозки вкладов и банкрана, а ВВП мог упасть как у всех на 2-5%, а не на 15.4 из-за ее безграмотных или диверсионных действий. Грабила как чертовка.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 26 тра, 2019 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 19:12
dima_beleb написав: New написав:
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, могут ли объявить дефолт до оглашения результатов парламентских выборов? Или депутаты в любом случае должны будут проголосовать за данное решение? Заранее спасибо за ответ!
для дефолта должны быть объективные причины.
фон на котором существует государство.
В Аргентине, например, на реформы в которой нам предлагает равняться нынешнее руководство страны (опять совпадение), постоянный дефолт в последние годы. Вне зависимости от фона. Да и фон подоспеет - давно назревает новый мировой кризис, фонду в Америке взвинтили до небес, отношение капитализации компаний к ВВП на историческом максимуме как перед крахом доткомов (в 2008-м было меньше и даже перед Великой Депрессией было меньше), гос. долг бьет все рекорды в США, торговый и бюджетный дефицит опять пошли копать... На это все и спишут.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 19:20
hxbbgaf написав: dima_beleb написав:
вы забываете о внешнем фоне, в котором ваша Юлька рулила в 2008-09 гг.
Фон фоном, но это было мирное время и всему есть предел. Тем более когда гос. долг нарастила вдвое за считанные месяцы - Украина буквально за год с конца 2008-го по конец 2009-го получила 20 ярдов бабок, из них 11 от МВФ. Это могло позволить пройти все безболезненно, по крайней мере хотя бы без заморозки вкладов и банкрана, а ВВП мог упасть как у всех на 2-5%, а не на 15.4 из-за ее безграмотных или диверсионных действий. Грабила как чертовка.
вы забыли что было в 2008 году? Люди отдавали ключи от машин банкам купленных в доллоровый кредит, гривня за 4 месяца просела с 4,50 по 11 гривень (перед новым годом 08 года). На производствах людей выгоняли на свой счет.
Не пережили это кризис гиганты такие как в Харькове: банк Меркурий, МКС, Таргет.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 19:25
hxbbgaf написав: dima_beleb написав: New написав:
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, могут ли объявить дефолт до оглашения результатов парламентских выборов? Или депутаты в любом случае должны будут проголосовать за данное решение? Заранее спасибо за ответ!
для дефолта должны быть объективные причины.
фон на котором существует государство.
В Аргентине, например, на реформы в которой нам предлагает равняться нынешнее руководство страны (опять совпадение), постоянный дефолт в последние годы. Вне зависимости от фона. Да и фон подоспеет - давно назревает новый мировой кризис, фонду в Америке взвинтили до небес, отношение капитализации компаний к ВВП на историческом максимуме как перед крахом доткомов (в 2008-м было меньше и даже перед Великой Депрессией было меньше), гос. долг бьет все рекорды в США, торговый и бюджетный дефицит опять пошли копать... На это все и спишут.
Агргентина - это особый случай. Там с момента супердефолта 2001 года ко власти пришла семья Киршер и стал проводить социалистческо-коммунистические реформы. что добило страну вконец.
И да. В Аргентине уже произошел кризис летом 2018 года. (курс просе с 18 песо за бакс до 41 песо).
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Додано: Нед 26 тра, 2019 19:31
Курс до 8 с чем-то тогда вырос, 11 было 1 день.
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