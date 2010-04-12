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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1212121312141215>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 491
1. меньше 27
26%
130
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:10

  dima_beleb написав:вы забываете о внешнем фоне, в котором ваша Юлька рулила в 2008-09 гг.

Фон фоном, но это было мирное время и всему есть предел. Тем более когда гос. долг нарастила вдвое за считанные месяцы - Украина буквально за год с конца 2008-го по конец 2009-го получила 20 ярдов бабок, из них 11 от МВФ. Это могло позволить пройти все безболезненно, по крайней мере хотя бы без заморозки вкладов и банкрана, а ВВП мог упасть как у всех на 2-5%, а не на 15.4 из-за ее безграмотных или диверсионных действий. Грабила как чертовка.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 26 тра, 2019 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:12

  dima_beleb написав:
  New написав:Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, могут ли объявить дефолт до оглашения результатов парламентских выборов? Или депутаты в любом случае должны будут проголосовать за данное решение? Заранее спасибо за ответ!

для дефолта должны быть объективные причины.
фон на котором существует государство.

В Аргентине, например, на реформы в которой нам предлагает равняться нынешнее руководство страны (опять совпадение), постоянный дефолт в последние годы. Вне зависимости от фона. Да и фон подоспеет - давно назревает новый мировой кризис, фонду в Америке взвинтили до небес, отношение капитализации компаний к ВВП на историческом максимуме как перед крахом доткомов (в 2008-м было меньше и даже перед Великой Депрессией было меньше), гос. долг бьет все рекорды в США, торговый и бюджетный дефицит опять пошли копать... На это все и спишут.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:20

  hxbbgaf написав:
  dima_beleb написав:вы забываете о внешнем фоне, в котором ваша Юлька рулила в 2008-09 гг.

Фон фоном, но это было мирное время и всему есть предел. Тем более когда гос. долг нарастила вдвое за считанные месяцы - Украина буквально за год с конца 2008-го по конец 2009-го получила 20 ярдов бабок, из них 11 от МВФ. Это могло позволить пройти все безболезненно, по крайней мере хотя бы без заморозки вкладов и банкрана, а ВВП мог упасть как у всех на 2-5%, а не на 15.4 из-за ее безграмотных или диверсионных действий. Грабила как чертовка.

вы забыли что было в 2008 году? Люди отдавали ключи от машин банкам купленных в доллоровый кредит, гривня за 4 месяца просела с 4,50 по 11 гривень (перед новым годом 08 года). На производствах людей выгоняли на свой счет.
Не пережили это кризис гиганты такие как в Харькове: банк Меркурий, МКС, Таргет.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:25

  hxbbgaf написав:
  dima_beleb написав:
  New написав:Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, могут ли объявить дефолт до оглашения результатов парламентских выборов? Или депутаты в любом случае должны будут проголосовать за данное решение? Заранее спасибо за ответ!

для дефолта должны быть объективные причины.
фон на котором существует государство.

В Аргентине, например, на реформы в которой нам предлагает равняться нынешнее руководство страны (опять совпадение), постоянный дефолт в последние годы. Вне зависимости от фона. Да и фон подоспеет - давно назревает новый мировой кризис, фонду в Америке взвинтили до небес, отношение капитализации компаний к ВВП на историческом максимуме как перед крахом доткомов (в 2008-м было меньше и даже перед Великой Депрессией было меньше), гос. долг бьет все рекорды в США, торговый и бюджетный дефицит опять пошли копать... На это все и спишут.

Агргентина - это особый случай. Там с момента супердефолта 2001 года ко власти пришла семья Киршер и стал проводить социалистческо-коммунистические реформы. что добило страну вконец.
И да. В Аргентине уже произошел кризис летом 2018 года. (курс просе с 18 песо за бакс до 41 песо).
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:31

Курс до 8 с чем-то тогда вырос, 11 было 1 день.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:40

  hxbbgaf написав:Курс до 8 с чем-то тогда вырос, 11 было 1 день.

а 10, а 9?
я помню курс 9 с копейками держался до середины 2009 года.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:44

... і нам повеЗе ;)

  orest написав:вже наступного тижня на нас пролиється злива валюти і зміцнить грн до 25.

  orest написав:найімовірнішим бачиться діапазон 26,1-26,5 ще досить довго (раптом і до вересня).

...оцих дві вирваних фрази з контексту, :D буде, наразі, одним з поясненням, чому Долярчик створює кошик 30/70 дол/грн
- а друге пояснення - віра у..... "добрі справи Зе!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

откапал новогодний квартал за 31 декабря 2008 года. Очень занятно и даже несколько пророчеств
https://www.youtube.com/watch?v=hSqBbwQ9dys
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:45

  hxbbgaf написав:
  New написав:Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, могут ли объявить дефолт до оглашения результатов парламентских выборов? Или депутаты в любом случае должны будут проголосовать за данное решение? Заранее спасибо за ответ!

У нас возможно все! И в Америке с Трампом, который тоже, кстати, еще 3 года назад всех напугал, сказав, что инвесторам в трежеря придется поделиться, тоже. Я б не рисковал и накупил сейчас физического золота и серебра на все! Еще б и недвигу продал и тоже в физическое золото и серебро (которое сейчас наиболее недооцененный металл).

рано, они ещё на 30% подешевеют...
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  orest написав:вже наступного тижня на нас пролиється злива валюти і зміцнить грн до 25.

  orest написав:найімовірнішим бачиться діапазон 26,1-26,5 ще досить довго (раптом і до вересня).

...оцих дві вирваних фрази з контексту, :D буде, наразі, одним з поясненням, чому Долярчик створює кошик 30/70 дол/грн
- а друге пояснення - віра у..... "добрі справи Зе!"
Друже, читай старших і роби висновки по 2008, 2014 ... Далі буде :( курс 30+++ може і не перекритись Депо гривні
stas_rst
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