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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1212121312141215

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 491
1. меньше 27
26%
130
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:46

  dima_beleb написав:
  hxbbgaf написав:Курс до 8 с чем-то тогда вырос, 11 было 1 день.

а 10, а 9?
я помню курс 9 с копейками держался до середины 2009 года.

Та не было такого. В конце февраля там он 2-й раз до 9 с чем-то дорос, а в марте уже был 8.30.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:47

  dima_beleb написав:
  hxbbgaf написав:Курс до 8 с чем-то тогда вырос, 11 было 1 день.

а 10, а 9?
я помню курс 9 с копейками держался до середины 2009 года.


За 10 лет конечно можно и позабыть.Но есть же интернет...курс снизился гораздо быстрее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:51

  edvardd написав:
  hxbbgaf написав:
  New написав:Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, могут ли объявить дефолт до оглашения результатов парламентских выборов? Или депутаты в любом случае должны будут проголосовать за данное решение? Заранее спасибо за ответ!

У нас возможно все! И в Америке с Трампом, который тоже, кстати, еще 3 года назад всех напугал, сказав, что инвесторам в трежеря придется поделиться, тоже. Я б не рисковал и накупил сейчас физического золота и серебра на все! Еще б и недвигу продал и тоже в физическое золото и серебро (которое сейчас наиболее недооцененный металл).

рано, они ещё на 30% подешевеют...

Вряд ли. Серебро и так на грани себестоимости добычи. А у америкнцев и добыча золота валится. А они не дураки, не хотят вытягивать ценный металл за копейки, ждут роста. И это вы по аналогии с 2008-м годом? Тут большая разница в том, что тогда драг. металлы перед этим 7 лет дорожали, а сейчас 7 лет дешевеют, так что может получиться все наоборот. И сейчас все знают, что все проблемы будут решаться печатным станком.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 26 тра, 2019 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:53

  dima_beleb написав:откапал новогодний квартал за 31 декабря 2008 года. Очень занятно и даже несколько пророчеств
https://www.youtube.com/watch?v=hSqBbwQ9dys

Предлагаете смотреть это 2 часа? Увольте.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:06

... за крок до перевороту думок ©ч. 2

  stas_rst написав:
Долярчик написав:
  orest написав:вже наступного тижня на нас пролиється злива валюти і зміцнить грн до 25.

  orest написав:найімовірнішим бачиться діапазон 26,1-26,5 ще досить довго (раптом і до вересня).

...оцих дві вирваних фрази з контексту, :D буде, наразі, одним з поясненням, чому Долярчик створює кошик 30/70 дол/грн
- а друге пояснення - віра у..... "добрі справи Зе!"
Друже, читай старших і роби висновки по 2008, 2014 ... Далі буде :( курс 30+++ може і не перекритись Депо гривні

..."старші" кажуть, що криза посувається на 20-21рік :wink: - то ще "є час!" :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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