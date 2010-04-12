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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 тра, 2019 20:46
dima_beleb написав: hxbbgaf написав:
Курс до 8 с чем-то тогда вырос, 11 было 1 день.
а 10, а 9?
я помню курс 9 с копейками держался до середины 2009 года.
Та не было такого. В конце февраля там он 2-й раз до 9 с чем-то дорос, а в марте уже был 8.30.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 20:47
dima_beleb написав: hxbbgaf написав:
Курс до 8 с чем-то тогда вырос, 11 было 1 день.
а 10, а 9?
я помню курс 9 с копейками держался до середины 2009 года.
За 10 лет конечно можно и позабыть.Но есть же интернет...курс снизился гораздо быстрее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 20:51
edvardd написав: hxbbgaf написав: New написав:
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, могут ли объявить дефолт до оглашения результатов парламентских выборов? Или депутаты в любом случае должны будут проголосовать за данное решение? Заранее спасибо за ответ!
У нас возможно все! И в Америке с Трампом, который тоже, кстати, еще 3 года назад всех напугал, сказав, что инвесторам в трежеря придется поделиться, тоже. Я б не рисковал и накупил сейчас физического золота и серебра на все! Еще б и недвигу продал и тоже в физическое золото и серебро (которое сейчас наиболее недооцененный металл).
рано, они ещё на 30% подешевеют...
Вряд ли. Серебро и так на грани себестоимости добычи. А у америкнцев и добыча золота валится. А они не дураки, не хотят вытягивать ценный металл за копейки, ждут роста. И это вы по аналогии с 2008-м годом? Тут большая разница в том, что тогда драг. металлы перед этим 7 лет дорожали, а сейчас 7 лет дешевеют, так что может получиться все наоборот. И сейчас все знают, что все проблемы будут решаться печатным станком.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 26 тра, 2019 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 20:53
Предлагаете смотреть это 2 часа? Увольте.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:06
stas_rst написав: Долярчик написав: orest написав:
вже наступного тижня на нас пролиється злива валюти і зміцнить грн до 25.
orest написав:
найімовірнішим бачиться діапазон 26,1-26,5 ще досить довго (раптом і до вересня).
...оцих дві вирваних фрази з контексту,
буде, наразі, одним з поясненням, чому Долярчик створює кошик 30/70 дол/грн
- а друге пояснення - віра у..... "добрі справи Зе!"
Друже, читай старших і роби висновки по 2008, 2014 ... Далі буде
курс 30+++ може і не перекритись Депо гривні
..."старші" кажуть, що криза посувається на 20-21рік
- то ще "є час!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:10
hxbbgaf напоминаю пророку краха Америки, что покойный ДС строго-настрого запрещал появляться на этой ветке.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:10
криза не може бути котрольована,
вона нагряне тоді, коли її НЕ чекають
а от готуватись можна заздалегідь
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:16
Долярчик написав:
..."старші" кажуть, що криза посувається на 20-21рік
- то ще "є час!"
впринципе на 20 год. в 20-том году аж 6 затмений. Обычны их 4-ре.
Но и этом году - 5 затмений.
То есть - чем больше затмений, тем более знаковые события бутут происходить.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:27
dima_beleb написав: Долярчик написав:
..."старші" кажуть, що криза посувається на 20-21рік
- то ще "є час!"
впринципе на 20 год. в 20-том году аж 6 затмений. Обычны их 4-ре.
Но и этом году - 5 затмений.
То есть - чем больше затмений, тем более знаковые события бутут происходить.
Ну, это уже полный бред.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:34
Долярчик написав:
..."старші" кажуть, що криза посувається на 20-21рік
- то ще "є час!"
Саме час, щоб вийти із гривні
Про Зе! і кінець усіх хренових епох - Не вірте данайцям, що дари приносять
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