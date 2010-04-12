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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1213121412151216

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 491
1. меньше 27
26%
130
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:38

К тому же, нам предлагают равняться на Аргентину:
https://www.depo.ua/ukr/politics/koli-p ... 0507958713
А там вечный дефолт и за последние 5 лет песо обесценилось почти в 10 раз. Опять совпадение.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

есть запись батла между Левченко и Шишкиным.
https://youtu.be/mhx2Hliozzg
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:39

  stas_rst написав:
Долярчик написав:..."старші" кажуть, що криза посувається на 20-21рік :wink: - то ще "є час!" :D

Саме час, щоб вийти із гривні :)
Про Зе! і кінець усіх хренових епох - Не вірте данайцям, що дари приносять :)

Да если б приносили, тока обещают. Вернее, даже не обещают. :o
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:
  stas_rst написав:
Долярчик написав:..."старші" кажуть, що криза посувається на 20-21рік :wink: - то ще "є час!" :D

Саме час, щоб вийти із гривні :)
Про Зе! і кінець усіх хренових епох - Не вірте данайцям, що дари приносять :)

Да если б приносили, тока обещают. Вернее, даже не обещают. :o
У цих данайців кінь особливий. Він просто рже ... "Я вам нічєго нє обіщал" :)
А майстер Епей (створив коня він, а не Одіссей) недавно повернувся в Україну і придумав добре забуте "дефолт".
Далі буде :)
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 26 тра, 2019 22:20, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:43

  hxbbgaf написав:К тому же, нам предлагают равняться на Аргентину:
https://www.depo.ua/ukr/politics/koli-p ... 0507958713
А там вечный дефолт и за последние 5 лет песо обесценилось почти в 10 раз. Опять совпадение.

Есть такое наблюдение. Что события Аргентины и Украины зеркалятся, только с временным лагом.
так что, если хотите заглянуть в будущее - смотрите, что происходит в Аргентине.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 22:13

  dima_beleb написав:Есть такое наблюдение. Что события Аргентины и Украины зеркалятся, только с временным лагом.
так что, если хотите заглянуть в будущее - смотрите, что происходит в Аргентине.

А что, к нам ехали на работу из Аргентины, как от нас туда в конце 90-х ?
SergOv
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 22:17

  SergOv написав:
  dima_beleb написав:Есть такое наблюдение. Что события Аргентины и Украины зеркалятся, только с временным лагом.
так что, если хотите заглянуть в будущее - смотрите, что происходит в Аргентине.

А что, к нам ехали на работу из Аргентины, как от нас туда в конце 90-х ?

это современное наблюдение, которое работает последние лет 5-8
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 22:35

  dima_beleb написав:это современное наблюдение, которое работает последние лет 5-8

То есть, на протяжении последних 5 - 8 лет были периоды роста аргентинского песо к доллару ?
SergOv
 
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