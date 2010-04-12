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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 тра, 2019 20:47
dima_beleb написав: hxbbgaf написав:
Курс до 8 с чем-то тогда вырос, 11 было 1 день.
а 10, а 9?
я помню курс 9 с копейками держался до середины 2009 года.
За 10 лет конечно можно и позабыть.Но есть же интернет...курс снизился гораздо быстрее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 20:53
Предлагаете смотреть это 2 часа? Увольте.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:06
stas_rst написав: Долярчик написав: orest написав:
вже наступного тижня на нас пролиється злива валюти і зміцнить грн до 25.
orest написав:
найімовірнішим бачиться діапазон 26,1-26,5 ще досить довго (раптом і до вересня).
...оцих дві вирваних фрази з контексту,
буде, наразі, одним з поясненням, чому Долярчик створює кошик 30/70 дол/грн
- а друге пояснення - віра у..... "добрі справи Зе!"
Друже, читай старших і роби висновки по 2008, 2014 ... Далі буде
курс 30+++ може і не перекритись Депо гривні
..."старші" кажуть, що криза посувається на 20-21рік
- то ще "є час!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:10
hxbbgaf напоминаю пророку краха Америки, что покойный ДС строго-настрого запрещал появляться на этой ветке.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:10
криза не може бути котрольована,
вона нагряне тоді, коли її НЕ чекають
а от готуватись можна заздалегідь
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:16
Долярчик написав:
..."старші" кажуть, що криза посувається на 20-21рік
- то ще "є час!"
впринципе на 20 год. в 20-том году аж 6 затмений. Обычны их 4-ре.
Но и этом году - 5 затмений.
То есть - чем больше затмений, тем более знаковые события бутут происходить.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:27
dima_beleb написав: Долярчик написав:
..."старші" кажуть, що криза посувається на 20-21рік
- то ще "є час!"
впринципе на 20 год. в 20-том году аж 6 затмений. Обычны их 4-ре.
Но и этом году - 5 затмений.
То есть - чем больше затмений, тем более знаковые события бутут происходить.
Ну, это уже полный бред.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:34
Долярчик написав:
..."старші" кажуть, що криза посувається на 20-21рік
- то ще "є час!"
Саме час, щоб вийти із гривні
Про Зе! і кінець усіх хренових епох - Не вірте данайцям, що дари приносять
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stas_rst
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:38
есть запись батла между Левченко и Шишкиным. https://youtu.be/mhx2Hliozzg
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Додано: Пон 27 тра, 2019 05:54
Адам смит в твиттере предупреждает о зоне турбулентности, в которую мы вошли!
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