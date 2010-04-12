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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2019 07:47
knoppixx написав:
Адам смит в твиттере предупреждает о зоне турбулентности, в которую мы вошли!
... а якщо не ввійдем, то він особисто перед всіма вибачиться і ще грошей кожному скине на картку?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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