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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1212121312141215

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 491
1. меньше 27
26%
130
2. 27 - 28.50
43%
212
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 07:47

  knoppixx написав:Адам смит в твиттере предупреждает о зоне турбулентности, в которую мы вошли!

... а якщо не ввійдем, то він особисто перед всіма вибачиться і ще грошей кожному скине на картку? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:11

  knoppixx написав:Адам смит в твиттере предупреждает о зоне турбулентности, в которую мы вошли!

Посмотрим. В принципе, мне тоже сообщили, что банки якобы стали строже относиться к малому кредитованию бизнеса именно в гривне (как раз знакомые брали или пытались взять кредиты на неделе). С другой стороны, это может быть та самая перестраховка со стороны банков на фоне информационной турбулентности :wink:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:03

  Навуходоносор написав:
  knoppixx написав:Адам смит в твиттере предупреждает о зоне турбулентности, в которую мы вошли!

Посмотрим. В принципе, мне тоже сообщили, что банки якобы стали строже относиться к малому кредитованию бизнеса именно в гривне (как раз знакомые брали или пытались взять кредиты на неделе). С другой стороны, это может быть та самая перестраховка со стороны банков на фоне информационной турбулентности :wink:

в 2008 году банки стали реже выдавать кредитов под покупку авто.
это первый сигнал надвигающейся бури.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:18

  dima_beleb написав:
  Навуходоносор написав:
  knoppixx написав:Адам смит в твиттере предупреждает о зоне турбулентности, в которую мы вошли!

Посмотрим. В принципе, мне тоже сообщили, что банки якобы стали строже относиться к малому кредитованию бизнеса именно в гривне (как раз знакомые брали или пытались взять кредиты на неделе). С другой стороны, это может быть та самая перестраховка со стороны банков на фоне информационной турбулентности :wink:

в 2008 году банки стали реже выдавать кредитов под покупку авто.
это первый сигнал надвигающейся бури.

Вы меня извините, но у Вас в последнее время какой-то... поток сознания прямо!
Вы никогда не пробовали... просто почитать, а не писать?
Или хотя бы сначала думать, а потом уже писать? Нет, ну честно...
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧернiвцI 26.18-26,25
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