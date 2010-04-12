... а якщо не ввійдем, то він особисто перед всіма вибачиться і ще грошей кожному скине на картку?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2019 07:47
... а якщо не ввійдем, то він особисто перед всіма вибачиться і ще грошей кожному скине на картку?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 27 тра, 2019 08:11
Посмотрим. В принципе, мне тоже сообщили, что банки якобы стали строже относиться к малому кредитованию бизнеса именно в гривне (как раз знакомые брали или пытались взять кредиты на неделе). С другой стороны, это может быть та самая перестраховка со стороны банков на фоне информационной турбулентности
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:03
в 2008 году банки стали реже выдавать кредитов под покупку авто.
это первый сигнал надвигающейся бури.
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:18
Вы меня извините, но у Вас в последнее время какой-то... поток сознания прямо!
Вы никогда не пробовали... просто почитать, а не писать?
Или хотя бы сначала думать, а потом уже писать? Нет, ну честно...
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЧернiвцI 26.18-26,25
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:05
обратился в пумб для кредита нал. ответ через 30мин. - можете подходить в отделения для получения 100тыс.грн. правда пока ещё думаю, планы меняются ежеминутно.
но, кредиты дают. поэтому пока проблем не вижу.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:11
Вы там случайно дефолт не собираетесь объявлять?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а вообще есть где то статистика по количеству отказов в кредитах?
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:15
вот под дефо и собираюсь затарится
вначале кредитки у всех пособирал, теперь нал. хочу прощупать.
а потом спокойно можно и в дефо уходить.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:18
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Цього понеділка ситуація на валютному ринку буде досить нестандартною. Причому будуть працювати як внутрішні чинники, так і зовнішні. Це за певних обставин може серйозно покачати ринок протягом дня.
Основними причинами можливих нових валютних сюрпризів на міжбанку будуть:
1) Період основних виплат відшкодувань ПДВ клієнтам. Перші великі суми від держави вже стали заходити з минулих четверга-п'ятниці, що насичує експортерів гривнею і вони не будуть поспішати продавати валюту понад обов'язкових 30% від валютної виручки. Попит же при цьому залишається великим, що призводить до перекосів на ринку і періодично підриває котирування;
2) Вихідний понеділок у США (День Пам'яті). Угоди по долару проходять на умовах ТОМ (розрахунки в гривні сьогодні, поставка валюти — завтра) і це суттєво знижує фізичні обсяги ринку. Клієнти або переносять заявки по долару на завтра (вже звичайну робочу сесію на міжбанку), або — працюють по ньому сьогодні, але за рахунок малооб'ємного ринку будь-яка угода на торгах за сумами понад 1-2 млн доларів істотно змінює розклад сил на торгах і здатна активно впливати на курс;
3) Спекулятивні атаки на гривню на малооб'ємному ринку і пряма залежність курсу від поточних завдань великих гравців та НБУ. Із співвідношенням попиту та пропозиції все досить зрозуміло — будь-який великий гравець своїми операціями сьогодні може кардинально змінюватии тренд по курсу, а ось з НБУ — все набагато складніше.
З одного боку — Нацбанк намагатиметься не витрачати ЗВР на підтримку гривні, і швидше за все залишиться в ролі спостерігача при зростанні котирувань.
З іншого — зростання курсу останніх днів минулого тижня вже починає бити по цінам на паливо і опосередковано на весь товарний ринок, що виллється в зростання показників інфляції. А там у регулятора проблем вистачає і витримати прогнозний рівень на поточний рік буде теж дуже проблематично.
Тому розкручувати цей маховик зараз ще й за рахунок ситуативних курсових стрибків — для чиновників НБУ дуже небажано і при істотних стрибках котирувань регулятору не вдасться відсидітися осторонь.
Ми очікуємо на понеділок зниження обсягу операцій на міжбанку через роботу по долару на умовах ТОМ — в межах до 360 млн доларів при укладанні до 500 угод і досить широкий коридор по курсу 26,25 — 26,43 гривні.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,10- 26,26 і продаж 26,36-26,50 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,15-26,25 гривень та продаж 26,35 -26,40 гривень.
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