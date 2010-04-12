Додано: Пон 27 тра, 2019 10:18

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!



Цього понеділка ситуація на валютному ринку буде досить нестандартною. Причому будуть працювати як внутрішні чинники, так і зовнішні. Це за певних обставин може серйозно покачати ринок протягом дня.



Основними причинами можливих нових валютних сюрпризів на міжбанку будуть:



1) Період основних виплат відшкодувань ПДВ клієнтам. Перші великі суми від держави вже стали заходити з минулих четверга-п'ятниці, що насичує експортерів гривнею і вони не будуть поспішати продавати валюту понад обов'язкових 30% від валютної виручки. Попит же при цьому залишається великим, що призводить до перекосів на ринку і періодично підриває котирування;



2) Вихідний понеділок у США (День Пам'яті). Угоди по долару проходять на умовах ТОМ (розрахунки в гривні сьогодні, поставка валюти — завтра) і це суттєво знижує фізичні обсяги ринку. Клієнти або переносять заявки по долару на завтра (вже звичайну робочу сесію на міжбанку), або — працюють по ньому сьогодні, але за рахунок малооб'ємного ринку будь-яка угода на торгах за сумами понад 1-2 млн доларів істотно змінює розклад сил на торгах і здатна активно впливати на курс;



3) Спекулятивні атаки на гривню на малооб'ємному ринку і пряма залежність курсу від поточних завдань великих гравців та НБУ. Із співвідношенням попиту та пропозиції все досить зрозуміло — будь-який великий гравець своїми операціями сьогодні може кардинально змінюватии тренд по курсу, а ось з НБУ — все набагато складніше.



З одного боку — Нацбанк намагатиметься не витрачати ЗВР на підтримку гривні, і швидше за все залишиться в ролі спостерігача при зростанні котирувань.



З іншого — зростання курсу останніх днів минулого тижня вже починає бити по цінам на паливо і опосередковано на весь товарний ринок, що виллється в зростання показників інфляції. А там у регулятора проблем вистачає і витримати прогнозний рівень на поточний рік буде теж дуже проблематично.



Тому розкручувати цей маховик зараз ще й за рахунок ситуативних курсових стрибків — для чиновників НБУ дуже небажано і при істотних стрибках котирувань регулятору не вдасться відсидітися осторонь.



Ми очікуємо на понеділок зниження обсягу операцій на міжбанку через роботу по долару на умовах ТОМ — в межах до 360 млн доларів при укладанні до 500 угод і досить широкий коридор по курсу 26,25 — 26,43 гривні.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,10- 26,26 і продаж 26,36-26,50 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,15-26,25 гривень та продаж 26,35 -26,40 гривень.