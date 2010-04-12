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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:20
Онлайн долар вниз, -10 коп
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Додано: Пон 27 тра, 2019 10:44
Игорь Алексеевич написав: Вкладчик1234 написав: Игорь Алексеевич написав:
обратился в пумб для кредита нал. ответ через 30мин. - можете подходить в отделения для получения 100тыс.грн. правда пока ещё думаю, планы меняются ежеминутно.
но, кредиты дают. поэтому пока проблем не вижу.
Вы там случайно дефолт не собираетесь объявлять?
вот под дефо и собираюсь затарится
вначале кредитки у всех пособирал, теперь нал. хочу прощупать.
а потом спокойно можно и в дефо уходить.
а какой риск, что после дефо банк в одностороннем порядке пересмотрит вам платежи в сторону увеличения?или же ваш гривневый кредит привяжет к курсу?
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Додано: Пон 27 тра, 2019 11:04
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