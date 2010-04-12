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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1213121412151216

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 492
1. меньше 27
26%
130
2. 27 - 28.50
43%
213
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 492
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:20

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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:44

  Игорь Алексеевич написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:обратился в пумб для кредита нал. ответ через 30мин. - можете подходить в отделения для получения 100тыс.грн. правда пока ещё думаю, планы меняются ежеминутно.
но, кредиты дают. поэтому пока проблем не вижу. :roll:

Вы там случайно дефолт не собираетесь объявлять? :)


вот под дефо и собираюсь затарится :P
вначале кредитки у всех пособирал, теперь нал. хочу прощупать.
а потом спокойно можно и в дефо уходить. :D

а какой риск, что после дефо банк в одностороннем порядке пересмотрит вам платежи в сторону увеличения?или же ваш гривневый кредит привяжет к курсу?
dima_beleb
 
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