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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1213121412151216

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 492
1. меньше 27
26%
130
2. 27 - 28.50
43%
213
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 492
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:20

Онлайн долар вниз, -10 коп

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:44

  Игорь Алексеевич написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:обратился в пумб для кредита нал. ответ через 30мин. - можете подходить в отделения для получения 100тыс.грн. правда пока ещё думаю, планы меняются ежеминутно.
но, кредиты дают. поэтому пока проблем не вижу. :roll:

Вы там случайно дефолт не собираетесь объявлять? :)


вот под дефо и собираюсь затарится :P
вначале кредитки у всех пособирал, теперь нал. хочу прощупать.
а потом спокойно можно и в дефо уходить. :D

а какой риск, что после дефо банк в одностороннем порядке пересмотрит вам платежи в сторону увеличения?или же ваш гривневый кредит привяжет к курсу?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 26.18-26.24
витя
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:06

  dima_beleb написав:
  Игорь Алексеевич написав:вначале кредитки у всех пособирал, теперь нал. хочу прощупать.
а потом спокойно можно и в дефо уходить. :D

а какой риск, что после дефо банк в одностороннем порядке пересмотрит вам платежи в сторону увеличения?
или же ваш гривневый кредит привяжет к курсу?


1) после роста курса, можно будет слить валюту и погасить кредит сразу
2) нулевой.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.05.2019
грн за 100 доларів США 2631.77
Гривна укрепилась почти на 16 копеек. Эта ширина шага отражает в большей степени пятничную динамику, чем сегодняшнюю.
Томные торги пока проходят без особых сюрпризов. "Открылись" на 3 копейки выше вчерашнего закрытия, до 11 немного подумали и стали постепенно спускаться вниз, продолжая тенденцию второй половины пятничной сессии. Уровень вчерашнего закрытия уже прошли.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Некоторое расширение ликвидности, в основном, стало следствием размашистых операций казначейства. Ему подыграли увеличение объема двухнедельного рефинанса и инкассация. Противовесом выступило увеличение объема суточных сертификатов, типичное для пятницы.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
23.05.2019
Усього, млн дол. США 295.2
Четверг очень скромный.

Результати валютних інтервенцій НБУ
20–24.05.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 70.00
Продаж 0.00
Несмотря на то, что МБ на прошлой неделе проявлял склонность к разносторонним хаотичным колебаниям, НБУ удалось выполнить план пополнения резервов на 70%.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:24

Новий господар і власник усіх рабів в Україні - за дефолт

Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:11

Ну шо там, потекли уже миллионы в ОВГЗ по стриму?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:13

  greenozon написав:Новий господар і власник усіх рабів в Україні - за дефолт
Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
Чувствую, придется Коломойше снова в длительную командировку после парламентских///
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:28

  asti написав:
  greenozon написав:Новий господар і власник усіх рабів в Україні - за дефолт
Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
Чувствую, придется Коломойше снова в длительную командировку после парламентских///

нефакт.
dima_beleb
 
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