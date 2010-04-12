Онлайн долар вниз, -10 коп
Альфа 26.35
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:20
Онлайн долар вниз, -10 коп
Альфа 26.35
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:44
а какой риск, что после дефо банк в одностороннем порядке пересмотрит вам платежи в сторону увеличения?или же ваш гривневый кредит привяжет к курсу?
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернiвцi 26.18-26.24
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:06
1) после роста курса, можно будет слить валюту и погасить кредит сразу
2) нулевой.
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:24
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.05.2019
грн за 100 доларів США 2631.77
Гривна укрепилась почти на 16 копеек. Эта ширина шага отражает в большей степени пятничную динамику, чем сегодняшнюю.
Томные торги пока проходят без особых сюрпризов. "Открылись" на 3 копейки выше вчерашнего закрытия, до 11 немного подумали и стали постепенно спускаться вниз, продолжая тенденцию второй половины пятничной сессии. Уровень вчерашнего закрытия уже прошли.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Некоторое расширение ликвидности, в основном, стало следствием размашистых операций казначейства. Ему подыграли увеличение объема двухнедельного рефинанса и инкассация. Противовесом выступило увеличение объема суточных сертификатов, типичное для пятницы.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
23.05.2019
Усього, млн дол. США 295.2
Четверг очень скромный.
Результати валютних інтервенцій НБУ
20–24.05.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 70.00
Продаж 0.00
Несмотря на то, что МБ на прошлой неделе проявлял склонность к разносторонним хаотичным колебаниям, НБУ удалось выполнить план пополнения резервов на 70%.
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:24
Новий господар і власник усіх рабів в Україні - за дефолт
Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 27 тра, 2019 12:13
Чувствую, придется Коломойше снова в длительную командировку после парламентских///
Додано: Пон 27 тра, 2019 12:28
нефакт.
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