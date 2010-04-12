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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1214121512161217

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 492
1. меньше 27
26%
130
2. 27 - 28.50
43%
213
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 492
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:11

  Игорь Алексеевич написав:обратился в пумб для кредита нал. ответ через 30мин. - можете подходить в отделения для получения 100тыс.грн. правда пока ещё думаю, планы меняются ежеминутно.
но, кредиты дают. поэтому пока проблем не вижу. :roll:

2-3 млн на 1...2 года.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Про значне знецінення грн. в найближчий час. Вибори до ВР, про важливість і доленосність яких писав не раз, уже скоро, можливо навіть через два місяці. Важелі влади (особливо економічні) ще всі в «папередників» і такий розвиток подій вдарить не по політ силі дніпровських, а по вінницьких. Тому, не думаю, що найближчим часом ми побачимо значне зміцнення іноземних валют.


Согласна. Всем добрый день!
И успехов в бизнесе, а для нашей Украины процветания!
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:З у сього написаного, найімовірнішим бачиться діапазон 26,1-26,5 ще досить довго (раптом і до вересня).


Когда нам в детстве читали сказку про Колобка, мало кто из родителей был способен толком объяснить, что это за сусеки такие, по которым скребла старуха, чтобы набрать пригоршню муки для изготовления главного героя. Пришло время открыть завесу тайны.
Фразеологические «закрома Родины» можно свободно именовать «сусеками Украины».
Соберем, выплатим и дальше будем посмотреть, когда "раптом" наступит.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:31

  Aqaz123 написав:
  orest написав:З у сього написаного, найімовірнішим бачиться діапазон 26,1-26,5 ще досить довго (раптом і до вересня).


Когда нам в детстве читали сказку про Колобка, мало кто из родителей был способен толком объяснить, что это за сусеки такие, по которым скребла старуха, чтобы набрать пригоршню муки для изготовления главного героя. Пришло время открыть завесу тайны.
Фразеологические «закрома Родины» можно свободно именовать «сусеками Украины».
Соберем, выплатим и дальше будем посмотреть, когда "раптом" наступит.

"Колобки" уже выгребли все сусеки еще в 2012-2014-м.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:32

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... n_get_more
Говорящей голове и опекуну Зели теперь останется только ложится на рельсы.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:37

  New написав:Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, могут ли объявить дефолт до оглашения результатов парламентских выборов? Или депутаты в любом случае должны будут проголосовать за данное решение? Заранее спасибо за ответ!


Выборы и депутаты на дефолт не влияют.
"страну разворовали под покровительством, в том числе и Международного валютного фонда, и под покровительством всех иностранных посольств. Источник: https://censor.net.ua/n3128924"
Мы должны отдать круглую суму денег, и она у нас есть. Что дальше будет, зависит от ... от бывших "колобков" 2014-2019 и настоящих "колобков" 2019 ...
Востаннє редагувалось Aqaz123 в Пон 27 тра, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:38

  vovan_prm написав:Относительно риторики Бени по теме дефолта, имею сказать следующее:
- он прав и неправ одновременно!
Как так?- спросите Вы.
Все просто.
Его утверждения верны для уровня микроэкономики и,
в корне утопичны на макроэкономическом уровне.

Другими словами, это просто иная формулировка знаменитого "долги отдают только трУсы".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  dima_beleb написав:Тогда как вы объясните рост курса в декабре 2017 и в январе 2018?


Лучше и не напишешь.
По правилам игры в пустой барабан револьвера заряжается один или несколько патронов с тем, чтобы остались свободные каморы, после чего барабан несколько раз проворачивается так, чтобы игроки не знали, где располагаются патроны, а где — пустые каморы. После этого игроки по очереди подносят ствол револьвера к собственной голове и нажимают на спусковой крючок. В обычных азартных играх для имитации русской рулетки используется игрушечный револьвер.

Выражение «русская рулетка» иногда применяется в переносном смысле для обозначения неких потенциально опасных действий с труднопредсказуемым исходом, а также для обозначения храбрости, граничащей с безрассудством или бессмыслием.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:Як на мене, то все дуже просто: гривня недооцінена.


Ценители отсутствуют. Нет Бати у страны, одни наемники.
Вот сдаю 100 у.е. в Белоруссии и получаю 208 руб.бел.(мелочь, а приятно)
Как у Либо, коровки мычат, молоко дают и т.д. А у нас???

Дефицит государственного бюджета по итогам января-апреля 2019 года составил 1,718 млрд грн Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129043

під час прощального засідання Кабміну було ухвалено рішення, що містять дискримінаційні норми для всього ринку енергетики України. В кінцевому підсумку за це будуть розплачуватися всі громадяни. Ці рішення ставлять державні енергетичні компанії у гірші умови, водночас Рінат Ахметов отримав привілейоване становище.

Отже, про що ця лебедина пісня нинішнього Кабміну? З 1 липня, тобто з моменту початку роботи так званого "ринку електроенергії", будуть покладені фінансові зобов'язання на дві державні компанії – "Енергоатом" (а це всі атомні електростанції) та "Укргідроенерго" (гідроелектростанції).

Їх розмір – 80 мільярдів гривень. І нічого, тобто нуль, буде покладено на ДТЕК Ахметова. Куди ж підуть ці мільярди? Вони покриватимуть нижчу ціну на електроенергію для населення, а ще астрономічний зелений тариф, де головним бенефіціаром є теж Ахметов.

Іншими словами, накладається несправедливе навантаження на державні компанії та нульове – на ДТЕК Ахметова. Це – пряме порушення Конституції, адже всі форми власності в Україні рівні.
https://24tv.ua/ru/chestnaja_politika_tag5541

Дальше можно и не читать
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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