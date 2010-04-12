2-3 млн на 1...2 года.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:11
2-3 млн на 1...2 года.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Согласна. Всем добрый день!
И успехов в бизнесе, а для нашей Украины процветания!
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Когда нам в детстве читали сказку про Колобка, мало кто из родителей был способен толком объяснить, что это за сусеки такие, по которым скребла старуха, чтобы набрать пригоршню муки для изготовления главного героя. Пришло время открыть завесу тайны.
Фразеологические «закрома Родины» можно свободно именовать «сусеками Украины».
Соберем, выплатим и дальше будем посмотреть, когда "раптом" наступит.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:31
"Колобки" уже выгребли все сусеки еще в 2012-2014-м.
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:32
Говорящей голове и опекуну Зели теперь останется только ложится на рельсы.
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:37
Выборы и депутаты на дефолт не влияют.
"страну разворовали под покровительством, в том числе и Международного валютного фонда, и под покровительством всех иностранных посольств. Источник:
Мы должны отдать круглую суму денег, и она у нас есть. Что дальше будет, зависит от ... от бывших "колобков" 2014-2019 и настоящих "колобков" 2019 ...
Востаннє редагувалось Aqaz123 в Пон 27 тра, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:38
Другими словами, это просто иная формулировка знаменитого "долги отдают только трУсы".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Лучше и не напишешь.
По правилам игры в пустой барабан револьвера заряжается один или несколько патронов с тем, чтобы остались свободные каморы, после чего барабан несколько раз проворачивается так, чтобы игроки не знали, где располагаются патроны, а где — пустые каморы. После этого игроки по очереди подносят ствол револьвера к собственной голове и нажимают на спусковой крючок. В обычных азартных играх для имитации русской рулетки используется игрушечный револьвер.
Выражение «русская рулетка» иногда применяется в переносном смысле для обозначения неких потенциально опасных действий с труднопредсказуемым исходом, а также для обозначения храбрости, граничащей с безрассудством или бессмыслием.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ценители отсутствуют. Нет Бати у страны, одни наемники.
Вот сдаю 100 у.е. в Белоруссии и получаю 208 руб.бел.(мелочь, а приятно)
Как у Либо, коровки мычат, молоко дают и т.д. А у нас???
Дефицит государственного бюджета по итогам января-апреля 2019 года составил 1,718 млрд грн Источник:
під час прощального засідання Кабміну було ухвалено рішення, що містять дискримінаційні норми для всього ринку енергетики України. В кінцевому підсумку за це будуть розплачуватися всі громадяни. Ці рішення ставлять державні енергетичні компанії у гірші умови, водночас Рінат Ахметов отримав привілейоване становище.
Отже, про що ця лебедина пісня нинішнього Кабміну? З 1 липня, тобто з моменту початку роботи так званого "ринку електроенергії", будуть покладені фінансові зобов'язання на дві державні компанії – "Енергоатом" (а це всі атомні електростанції) та "Укргідроенерго" (гідроелектростанції).
Їх розмір – 80 мільярдів гривень. І нічого, тобто нуль, буде покладено на ДТЕК Ахметова. Куди ж підуть ці мільярди? Вони покриватимуть нижчу ціну на електроенергію для населення, а ще астрономічний зелений тариф, де головним бенефіціаром є теж Ахметов.
Іншими словами, накладається несправедливе навантаження на державні компанії та нульове – на ДТЕК Ахметова. Це – пряме порушення Конституції, адже всі форми власності в Україні рівні.
Дальше можно и не читать
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:05
Не совсем так.
Если фирма оказалась в затруднительном положении в связи с долговой нагрузкой.
Логичным видится выход объявить дефолт, освободив заблаговременно не обремененные активы. В таком случае, после банкротства невозвратные долги будут списаны.
Можно открывать новую фирму и начинать с чистого листа.
Если попытаться прокрутить такой трюк на уровне государства, репутационные издержки будут значительно выше гешефта от операции "отрубить хвост долгов разом".
В качестве примера:
-Почему все охотно покупают долговые бумаги США?
-Верно! Потому, что государство США (вернее все его Правительства за историю) никогда не "дефолтилось".
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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