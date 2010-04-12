Додано: Пон 27 тра, 2019 13:47

dima_beleb написав: Тогда как вы объясните рост курса в декабре 2017 и в январе 2018? Тогда как вы объясните рост курса в декабре 2017 и в январе 2018?

Лучше и не напишешь.По правилам игры в пустой барабан револьвера заряжается один или несколько патронов с тем, чтобы остались свободные каморы, после чего барабан несколько раз проворачивается так, чтобы игроки не знали, где располагаются патроны, а где — пустые каморы. После этого игроки по очереди подносят ствол револьвера к собственной голове и нажимают на спусковой крючок. В обычных азартных играх для имитации русской рулетки используется игрушечный револьвер.Выражение «русская рулетка» иногда применяется в переносном смысле для обозначения неких потенциально опасных действий с труднопредсказуемым исходом, а также для обозначения храбрости, граничащей с безрассудством или бессмыслием.