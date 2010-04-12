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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:34
Zebra написав:
Укрепление гривны затормозилось, уже заканчивается май. Думайте. Обычно разворот летний так и происходил - торможение, народ ждет па25, а оно все не падает, и в конечном итоге поезд начинает отходить от платформы медленно, копейка за копейкой, а пипл не торопится... потом резко дрова в топку и +50 коп в день, +1 грн в день - понеслась.
Укрепление гривны затормозилось, подумали - нет! Ждем не выше 25,5 на отдачу. Народ нашуганый президентскими выборами греб под 27 и что? Пройдут выборы в ВРУ, наступит спокойный август вот тогда наша гривночка и сыграет!)
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Додано: Пон 27 тра, 2019 14:37
Дефіцит державного бюджету за підсумками січня-квітня 2019 року склав 1,718 млрд грн.
Про це свідчать дані на сайті Державної казначейської служби. Відзначається, що дефіцит загального фонду – 11,367 млрд грн при очікуваному показнику в 9,6 млрд грн, що було компенсовано за рахунок профіциту по спецфонду.
Згідно з даними Держказначейства, державні запозичення за чотири місяці 2019 принесли майже 162 млрд, тоді як погашення – 126,86 млрд грн. При цьому внутрішні запозичення склали 132,18 млрд грн.
Доходи держбюджету за чотири місяці цього року склали 322,564 млрд грн, зокрема загальний фонд отримав 282,3 млрд грн.
Податкові надходження за чотири місяці принесли в загальний фонд 221,13 млрд грн при очікуваних 243,88 млрд грн. В цілому доходи держбюджету за цією статтею досягли 244,737 млрд грн, свідчать дані ДКСУ.
Витрати державного бюджету склали 324,8 млрд грн, зокрема по загальному фонду – 294,537 млрд грн.
Місцеві бюджети за січень-квітень цього року зведені з профіцитом в 19,342 млрд грн, в тому числі профіцит загального фонду досяг 26,272 млрд грн.
Профіцит зведеного бюджету за підсумками чотирьох місяців 2019 року склав 17,623 млрд грн, за загальним фондом – 14,905 млрд грн.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 14:49
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 24.05.2019 27.05.2019
починає діяти з: 27.05.2019 28.05.2019
100 дол. США 2647.4780 2632.5682
Во второй половине торгов доллар отыграл почти копейку.
Достигнутые около полудня минимумы были выкуплены, и курс начал постепенно расти, достигнув к 15 часам уровня утренних максимумов.
Вся дневная динамика, на данный момент, уложилась в диапазон 6 копеек.
Отрыв от прошлогоднего курса составляет около 17 копеек, что менее 1%.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 15:04
м. Левобережная 26,20/26,25. Дешевле чем на межбанке.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 15:46
jump написав:
Дефіцит державного бюджету за підсумками січня-квітня 2019 року склав 1,718 млрд грн.
Там учли все набранные в долг деньги. Это анекдот, когда дефицит бюджета считают не по собранным налогам и бюджетным тратам, а еще и по набранным кредитам.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 16:00
Там учли все набранные в долг деньги. Это анекдот, когда дефицит бюджета считают не по собранным налогам и бюджетным тратам, а еще и по набранным кредитам.
Зарекался я Вам отвечать в этой теме, но не могу не задать простой вопрос.
Как государство сможет использовать взятые в кредит деньги, если они не будут учтены в бюджете?
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