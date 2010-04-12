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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:34
Zebra написав:
Укрепление гривны затормозилось, уже заканчивается май. Думайте. Обычно разворот летний так и происходил - торможение, народ ждет па25, а оно все не падает, и в конечном итоге поезд начинает отходить от платформы медленно, копейка за копейкой, а пипл не торопится... потом резко дрова в топку и +50 коп в день, +1 грн в день - понеслась.
Укрепление гривны затормозилось, подумали - нет! Ждем не выше 25,5 на отдачу. Народ нашуганый президентскими выборами греб под 27 и что? Пройдут выборы в ВРУ, наступит спокойный август вот тогда наша гривночка и сыграет!)
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Додано: Пон 27 тра, 2019 14:37
Дефіцит державного бюджету за підсумками січня-квітня 2019 року склав 1,718 млрд грн.
Про це свідчать дані на сайті Державної казначейської служби. Відзначається, що дефіцит загального фонду – 11,367 млрд грн при очікуваному показнику в 9,6 млрд грн, що було компенсовано за рахунок профіциту по спецфонду.
Згідно з даними Держказначейства, державні запозичення за чотири місяці 2019 принесли майже 162 млрд, тоді як погашення – 126,86 млрд грн. При цьому внутрішні запозичення склали 132,18 млрд грн.
Доходи держбюджету за чотири місяці цього року склали 322,564 млрд грн, зокрема загальний фонд отримав 282,3 млрд грн.
Податкові надходження за чотири місяці принесли в загальний фонд 221,13 млрд грн при очікуваних 243,88 млрд грн. В цілому доходи держбюджету за цією статтею досягли 244,737 млрд грн, свідчать дані ДКСУ.
Витрати державного бюджету склали 324,8 млрд грн, зокрема по загальному фонду – 294,537 млрд грн.
Місцеві бюджети за січень-квітень цього року зведені з профіцитом в 19,342 млрд грн, в тому числі профіцит загального фонду досяг 26,272 млрд грн.
Профіцит зведеного бюджету за підсумками чотирьох місяців 2019 року склав 17,623 млрд грн, за загальним фондом – 14,905 млрд грн.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 14:49
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 24.05.2019 27.05.2019
починає діяти з: 27.05.2019 28.05.2019
100 дол. США 2647.4780 2632.5682
Во второй половине торгов доллар отыграл почти копейку.
Достигнутые около полудня минимумы были выкуплены, и курс начал постепенно расти, достигнув к 15 часам уровня утренних максимумов.
Вся дневная динамика, на данный момент, уложилась в диапазон 6 копеек.
Отрыв от прошлогоднего курса составляет около 17 копеек, что менее 1%.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 15:04
м. Левобережная 26,20/26,25. Дешевле чем на межбанке.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 16:00
hxbbgaf
Зарекался я Вам отвечать в этой теме, но не могу не задать простой вопрос.
Как государство сможет использовать взятые в кредит деньги, если они не будут учтены в бюджете?
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Додано: Пон 27 тра, 2019 17:21
Доллар чуть просел - с утренних 26,33/26,37 до 26,33/26,36 гривен к моменту завершения сессии.
Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе — основными мотиваторами межбанка в понедельник были три фактора:
1) работа по доллару на условиях ТОМ из-за выходного в США;
2) операции Госказначейства по перечислениям возмещений НДС экспортерам;
3) полная зависимость курса от ситуативных интересов крупнейших игроков на малообъемном рынке.
Из-за нежелания заключать сделки на условиях ТОМ большинство клиентов перенесли свои сделки на вторник. Те же из небольших клиентов, у кого не было возможности это сделать — были вынуждены подстраиваться под текущий курс и не могли особенно влиять на курс.
Экспортеры придерживали валюту свыше 30% обязательных продаж, а тренд по курсу был отдан на откуп крупным игрокам. Учитывая, что их интересы оказались противоречивыми — как только на торги выходил кто-либо из операторов с лотами около 1 млн долларов — котировки «плясали» под его расклад.
Именно поэтому курс доллара то приближался к уровню в 26,30 гривен, то быстро уходил вверх к цели в 26,37-26,39 гривен. Фактически доллар «болтался» в коридоре 26,30-26,40 гривен, а большинство участников рынка были сосредоточены на своих операциях в евро и рубле, которые сегодня проходили в обычном режиме.
Ход торгов:
В первые час сессии спрос и предложение находились в шатком равновесии и доллар с утренних 26,33/26,37 гривен ( что было выше пятничного уровня закрытия 26,30/26,34) едва снизился при продаже до отметки в 26,33/26,36 на 11:00.
После этого на торги почти одновременно вышло несколько крупных игроков с обязательными продажами и на малообъемном рынке быстро придавили котировки до уровня 26,28/26,31 гривен к 12 часам.
Но превышение предложения было недолгим, как только доллар просел до этих уровней — оживились немногочисленные покупатели, которые выжидали курсового «дна». Они быстро скупили излишек предложения и подтянули этим котировки до 26,31/26,34 к 13:00, удержав такой уровень почти до 15 часов.
К 15:00 ситуация на единичных сделках опять изменилась — спрос превысил предложение и доллар поднялся до 26,33-26,34/26,36-26,37 уже почти до 16 часов. Завершилась сессия на отметке 26,33/26,36 гривен за доллар.
Большинство участников торгов понедельника считает, что завтра на межбанк выйдут те нерезиденты, кто захочет поучаствовать в очередном аукционе Минфина по размещению ОВГЗ и одновременно с ними те клиенты, кто сегодня перенес свои заявки на покупку доллара.
Единовременный выход таких разновекторных игроков способен в очередной раз дать возможность подзаработать спекулянтам как в формате « в две стороны», так и пользуясь ситуативными перекосами спроса и предложения у крупных игроков — за счет попытки сыграть «на повышение».
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Додано: Пон 27 тра, 2019 17:31
Сибарит написав:
Там учли все набранные в долг деньги. Это анекдот, когда дефицит бюджета считают не по собранным налогам и бюджетным тратам, а еще и по набранным кредитам.
Зарекался я Вам отвечать в этой теме, но не могу не задать простой вопрос.
Как государство сможет использовать взятые в кредит деньги, если они не будут учтены в бюджете?
У нас с учётом взаимоотношений с бюджетом общая сумма ОВГЗ ПАДАЕТ,если наложить воспроизведение долга,их не используют,их погашают!!!
Плюс согласитесь,что это идиотизм,сваливать всё в общий котёл,а потом хвастаться,мол планировали одолжить 100 ярдов,а взяли 130,накуа тогда бюджет,если он не выполняется,не важно в какую сторону?
Ещё больший идиотизм "планировать" выплаты и плакать,что долги не дают нам "развиваться",что надо отдать 130 ярдов в 3-м квартале,потом взять на позаплановом аукционе под 19% деньги на 55 дней и лихорадочно пересматривать "выплаты" и ещё больше вопить,вы видели,уже надо отдать 160 ярдов!!!
Попередники наверное шалят??
Плюс верх идиотизма это запланировать привлечение в бюджете например 300 ярдов за год,БЕЗ ПРИВЯЗКИ К СРОКАМ,а потом бомбить как грач на дороге,как получится?
В этом году уже выбрали больше половины плана заимствований за 4 месяца,как будут вписываться в бюджет???
Какой шмоц установил сроки привлечения месяц,55 дней,три месяца и установил по ним большую доходность чем по более длинным срокам?
У нас же свой путь,на западе рыночным экономикам сотни лет,но тут винницкая школа экономики,пару лет стояния на рынке и "дипломы" от мауп перекрывают все столетние труды классиков
Так что не надо отбеливать маразмы,пишите ещё более расплывчасто,пиплу нравиццо,ещё больше заплюсуют
По бюджету,он почти выполнился благодаря перечислению "прибыли" НБУ,в апреле 45 ярдов бухнули,всю "прибыль" за прошлый год,хотя потом уточнили,что ещё завалялось 20 ярдов,перечислим потом,так что бюджет не выполняется,если учесть ритмичность,то НБУ должен был перечислить 15 ярдов,30 ярдов недобор,но были же выборы,всё всем платится(((
п.с. нерезы,после разговоров о дефолте первым человеком в стране,вы будете покупать ОВГЗ за гривну,если да,то я снимаю шляпу,вы золотые люди!!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 17:33
Сегодня компенсировали ПДВ на 891,1 млн гривень.
в пятницу было 3,02 млрд
Всего с начала месяца компенсация ПДВ составила 7,7 млрд ( среднее ежемесячная компенсация 11-12 млрд )
Таким образом еще 3-4 млрд осталось
Живите своим умом!
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