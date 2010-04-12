Додано: Пон 27 тра, 2019 17:21

Доллар чуть просел - с утренних 26,33/26,37 до 26,33/26,36 гривен к моменту завершения сессии.



Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе — основными мотиваторами межбанка в понедельник были три фактора:



1) работа по доллару на условиях ТОМ из-за выходного в США;



2) операции Госказначейства по перечислениям возмещений НДС экспортерам;



3) полная зависимость курса от ситуативных интересов крупнейших игроков на малообъемном рынке.



Из-за нежелания заключать сделки на условиях ТОМ большинство клиентов перенесли свои сделки на вторник. Те же из небольших клиентов, у кого не было возможности это сделать — были вынуждены подстраиваться под текущий курс и не могли особенно влиять на курс.



Экспортеры придерживали валюту свыше 30% обязательных продаж, а тренд по курсу был отдан на откуп крупным игрокам. Учитывая, что их интересы оказались противоречивыми — как только на торги выходил кто-либо из операторов с лотами около 1 млн долларов — котировки «плясали» под его расклад.



Именно поэтому курс доллара то приближался к уровню в 26,30 гривен, то быстро уходил вверх к цели в 26,37-26,39 гривен. Фактически доллар «болтался» в коридоре 26,30-26,40 гривен, а большинство участников рынка были сосредоточены на своих операциях в евро и рубле, которые сегодня проходили в обычном режиме.



Ход торгов:

В первые час сессии спрос и предложение находились в шатком равновесии и доллар с утренних 26,33/26,37 гривен ( что было выше пятничного уровня закрытия 26,30/26,34) едва снизился при продаже до отметки в 26,33/26,36 на 11:00.



После этого на торги почти одновременно вышло несколько крупных игроков с обязательными продажами и на малообъемном рынке быстро придавили котировки до уровня 26,28/26,31 гривен к 12 часам.



Но превышение предложения было недолгим, как только доллар просел до этих уровней — оживились немногочисленные покупатели, которые выжидали курсового «дна». Они быстро скупили излишек предложения и подтянули этим котировки до 26,31/26,34 к 13:00, удержав такой уровень почти до 15 часов.



К 15:00 ситуация на единичных сделках опять изменилась — спрос превысил предложение и доллар поднялся до 26,33-26,34/26,36-26,37 уже почти до 16 часов. Завершилась сессия на отметке 26,33/26,36 гривен за доллар.



Большинство участников торгов понедельника считает, что завтра на межбанк выйдут те нерезиденты, кто захочет поучаствовать в очередном аукционе Минфина по размещению ОВГЗ и одновременно с ними те клиенты, кто сегодня перенес свои заявки на покупку доллара.



Единовременный выход таких разновекторных игроков способен в очередной раз дать возможность подзаработать спекулянтам как в формате « в две стороны», так и пользуясь ситуативными перекосами спроса и предложения у крупных игроков — за счет попытки сыграть «на повышение».