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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 492
1. меньше 27
26%
130
2. 27 - 28.50
43%
213
3. 28.50 - 30
20%
99
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 492
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:14

  somilitark написав:
  Игорь написав:
  somilitark написав:п.с. нерезы,после разговоров о дефолте первым человеком в стране,вы будете покупать ОВГЗ за гривну,если да,то я снимаю шляпу,вы золотые люди!!! :P

в этом все и дело, пока Вы снимаете шляпу, другие рубят капустку, но не Вы.

Не вопрос,я уверен,что с чивокуней вы тоже рубили капусту,но только 14-15-ее года немножко съели прибыля 8)

Вы абсолютно правы. С тех пор я в долларе и снова недополучаю, а значит теряю. Лох это судьба
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:42

  Мизантрóп написав:New Всё будет хорошо.Время гармонизации планеты, а точнее восстановление её энергоинформационного баланса, подошло к нулевой отметке. http://indigolotos.info/7306/svyatoslav ... lanete.htm

:lol:
Полный писец!
Яркий пример "пользы" интернета.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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