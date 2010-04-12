somilitark написав:
Не вопрос,я уверен,что с чивокуней вы тоже рубили капусту,но только 14-15-ее года немножко съели прибыля
Вы абсолютно правы. С тех пор я в долларе и снова недополучаю, а значит теряю. Лох это судьба
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2019 21:14
Вы абсолютно правы. С тех пор я в долларе и снова недополучаю, а значит теряю. Лох это судьба
Додано: Пон 27 тра, 2019 21:42
Полный писец!
Яркий пример "пользы" интернета.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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