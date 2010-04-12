zzzzzz написав:Для сравнения, доля нерезов в ОФЗ в рашке 29,4% У нас 5%
Откровенная манипуляция,надо хотя бы отнять из "общей суммы" долю НБУ. Учитывая уровень влияния Кабмина на госбанки и их "вклад" тоже. Что останется??? 30 или 50%??? Но явно не 5! Сумма конечно смешная нерезов в ОВГЗ,но опасения вызывают имена участников этих "инвестиций",только НБУ с подачи винницкой школы экономики может называть горячий спекулятивный капитал инвестициями Так вот к чему я веду,сумма и правда смешная,всего 1.5 ярда,но вопрос,а как уход например 30% из числа этих "инвесторов" может повлиять на наш межбанк? Будет цунами и шторма на месяц минимум,при торгах на МБ 100-200 лямов в день,НБУ тоже связан маяками МВФ про достаточность резервов,мол чем больше одолжили под 10% тем лучше,опускаться ниже мифических 3-х месяцев импорта вообще никак,надо брать и под 20%,только бы им выплачивать их кредиты. Так вот НБУ не будет заливать МБ активно,0.5 или ярд выхода нерезов может поднять такую волну,что проснутся даже пенсионеры хомяки,с вопросом: а может купить таки долларов на последние гробовые???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Ірина_ написав:с почти вероятным выходом на торги регулятора с «анонимной» продажей небольших объемов доллара в виде интервенций по единому курсу для выравнивания спроса и предложения из-за закупок доллара очень крупной государственной энергетической структурой.
Прошу прощения за занудство, но интервенцию по единому курсу трудно назвать почти вероятной - ее обычно видят все. Гадать о присутствии регулятора приходится, когда работают методом выбора наилучшего курса. Впрочем, для крупной структуры могли провести и еще более тайную адресную интервенцию.
А еще интересно было бы узнать, кто те загадочные спекулянты, которые правят рынком и упоминаются по много раз в каждом обзоре?