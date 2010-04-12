RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1241124212431244>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 504
1. меньше 27
27%
134
2. 27 - 28.50
43%
218
3. 28.50 - 30
20%
101
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 504
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 18:17

  zzzzzz написав:Для сравнения, доля нерезов в ОФЗ в рашке 29,4%
У нас 5%


Откровенная манипуляция,надо хотя бы отнять из "общей суммы" долю НБУ.
Учитывая уровень влияния Кабмина на госбанки и их "вклад" тоже.
Что останется??? 30 или 50%??? Но явно не 5!
Сумма конечно смешная нерезов в ОВГЗ,но опасения вызывают имена участников этих "инвестиций",только НБУ с подачи винницкой школы экономики может называть горячий спекулятивный капитал инвестициями :lol:
Так вот к чему я веду,сумма и правда смешная,всего 1.5 ярда,но вопрос,а как уход например 30% из числа этих "инвесторов" может повлиять на наш межбанк?
Будет цунами и шторма на месяц минимум,при торгах на МБ 100-200 лямов в день,НБУ тоже связан маяками МВФ про достаточность резервов,мол чем больше одолжили под 10% тем лучше,опускаться ниже мифических 3-х месяцев импорта вообще никак,надо брать и под 20%,только бы им выплачивать их кредиты.
Так вот НБУ не будет заливать МБ активно,0.5 или ярд выхода нерезов может поднять такую волну,что проснутся даже пенсионеры хомяки,с вопросом: а может купить таки долларов на последние гробовые???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10523
З нами з: 30.12.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 2084 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 18:54

Пишут, что НБУ сегодня продал от 30 до 40 млн долларов. И не удалось сбить? Фейк?
Mazay256
 
Повідомлень: 387
З нами з: 15.06.16
Подякував: 103 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 19:37

  Mazay256 написав:Пишут, что НБУ сегодня продал от 30 до 40 млн долларов. И не удалось сбить? Фейк?

Завтра узнаем, фейк или нет.
Вчера была продана двадцатка
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33471
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3288 раз.
Подякували: 6481 раз.
 
Профіль
18
2
2
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 19:39

Ранняя в этом году валютная осень
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8499
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6071 раз.
Подякували: 2359 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 19:55

  Вкладчик1234 написав:Ранняя в этом году валютная осень

Злой ты, и шутки у тебя злые :mrgreen: :mrgreen:

Август начался в мае :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33471
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3288 раз.
Подякували: 6481 раз.
 
Профіль
18
2
2
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 19:58

Вкладчик1234 в конце апреля был такой же курс как ныне.
Вело
 
Повідомлень: 154
З нами з: 03.03.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:18

Вкладчик1234, добро пожаловать в новую зереальность.
escobar
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:45

  Вкладчик1234 написав:Ранняя в этом году валютная осень

Политика вмешалась,так было всё как обычно,минимумы в конце июня начало июля.
Думаю если бы ПОП победил,то курс сразу бы погнали на 28 и выше,не продавливали на 26 с хвостиком для отхода своих.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10523
З нами з: 30.12.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 2084 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:48

  somilitark написав:
  Вкладчик1234 написав:Ранняя в этом году валютная осень

Политика вмешалась,так было всё как обычно,минимумы в конце июня начало июля.
Думаю если бы ПОП победил,то курс сразу бы погнали на 28 и выше,не продавливали на 26 с хвостиком для отхода своих.

Да не было отхода своих.
НБУ выкупал излишки.
Vint
 
Повідомлень: 1147
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:52

  Ірина_ написав:с почти вероятным выходом на торги регулятора с «анонимной» продажей небольших объемов доллара в виде интервенций по единому курсу для выравнивания спроса и предложения из-за закупок доллара очень крупной государственной энергетической структурой.

Прошу прощения за занудство, но интервенцию по единому курсу трудно назвать почти вероятной - ее обычно видят все. Гадать о присутствии регулятора приходится, когда работают методом выбора наилучшего курса.
Впрочем, для крупной структуры могли провести и еще более тайную адресную интервенцию.

А еще интересно было бы узнать, кто те загадочные спекулянты, которые правят рынком и упоминаются по много раз в каждом обзоре? :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3899
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1279 раз.
Подякували: 2346 раз.
 
Профіль
4
4
5
  #<1 ... 1241124212431244>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vitaka і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1490, 1491, 1492
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14915 1759229
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 22:57
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6632 1428056
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 14:19
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274169
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron