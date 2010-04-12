Додано: Чет 30 тра, 2019 18:17

zzzzzz написав: Для сравнения, доля нерезов в ОФЗ в рашке 29,4%

У нас 5% Для сравнения, доля нерезов в ОФЗ в рашке 29,4%У нас 5%

Откровенная манипуляция,надо хотя бы отнять из "общей суммы" долю НБУ.Учитывая уровень влияния Кабмина на госбанки и их "вклад" тоже.Что останется??? 30 или 50%??? Но явно не 5!Сумма конечно смешная нерезов в ОВГЗ,но опасения вызывают имена участников этих "инвестиций",только НБУ с подачи винницкой школы экономики может называть горячий спекулятивный капитал инвестициямиТак вот к чему я веду,сумма и правда смешная,всего 1.5 ярда,но вопрос,а как уход например 30% из числа этих "инвесторов" может повлиять на наш межбанк?Будет цунами и шторма на месяц минимум,при торгах на МБ 100-200 лямов в день,НБУ тоже связан маяками МВФ про достаточность резервов,мол чем больше одолжили под 10% тем лучше,опускаться ниже мифических 3-х месяцев импорта вообще никак,надо брать и под 20%,только бы им выплачивать их кредиты.Так вот НБУ не будет заливать МБ активно,0.5 или ярд выхода нерезов может поднять такую волну,что проснутся даже пенсионеры хомяки,с вопросом: а может купить таки долларов на последние гробовые???