Додано: Чет 30 тра, 2019 21:09

somilitark написав: Вкладчик1234 написав: Ранняя в этом году валютная осень Ранняя в этом году валютная осень

Политика вмешалась,так было всё как обычно,минимумы в конце июня начало июля.

Думаю если бы ПОП победил,то курс сразу бы погнали на 28 и выше,не продавливали на 26 с хвостиком для отхода своих. Политика вмешалась,так было всё как обычно,минимумы в конце июня начало июля.Думаю если бы ПОП победил,то курс сразу бы погнали на 28 и выше,не продавливали на 26 с хвостиком для отхода своих.

От того что мы не видим полную картину на межбанке, притягиваем за уши разные теории про "отход своих и ПОП", а зачем спрашивается ? никто ж не требует указать истинную причину роста или спрогнозировать дальнейшие цифры. Так просто, выдвигаем теории о сферическом коне в вакууме.1. Завод бабла под выборы - Вы серьезно, такое впечатление, что все деньги где-то не в Украине. Выводят что б потом завести2. Поднимают-опускают курс под себя - я думаю в тех кругах кто действительно может такое сделать, курсом не заморачиваются.3. Движение на межбанке это не чьи-то сговоры, а результат излишка или дефицита валюты.ИМХО