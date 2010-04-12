Вкладчик1234 написав:Ранняя в этом году валютная осень
Политика вмешалась,так было всё как обычно,минимумы в конце июня начало июля. Думаю если бы ПОП победил,то курс сразу бы погнали на 28 и выше,не продавливали на 26 с хвостиком для отхода своих.
От того что мы не видим полную картину на межбанке, притягиваем за уши разные теории про "отход своих и ПОП", а зачем спрашивается ? никто ж не требует указать истинную причину роста или спрогнозировать дальнейшие цифры. Так просто, выдвигаем теории о сферическом коне в вакууме. 1. Завод бабла под выборы - Вы серьезно, такое впечатление, что все деньги где-то не в Украине. Выводят что б потом завести 2. Поднимают-опускают курс под себя - я думаю в тех кругах кто действительно может такое сделать, курсом не заморачиваются. 3. Движение на межбанке это не чьи-то сговоры, а результат излишка или дефицита валюты. ИМХО
Вкладчик1234 написав:Ранняя в этом году валютная осень
Политика вмешалась,так было всё как обычно,минимумы в конце июня начало июля. Думаю если бы ПОП победил,то курс сразу бы погнали на 28 и выше,не продавливали на 26 с хвостиком для отхода своих.
Да не было отхода своих. НБУ выкупал излишки.
Да у нас президент не поменялся? Все на своих постах,я не знал,по ящику брешут иначе)) НБУ мог бы и меньше 28 не делать,аукционы каждый день плюс госы в рынке,но он сделал то что сделал,кто был в теме,тот знал про дно на 26.40 в марте,и по 26.20 в мае,на эти 3% можно жить(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Игорь ИМХО,годами курс был восемь,можно было точно также с января 15-го сделать и 28 и прибить гвоздиками,но качельки наше фсьо,амплитуда не та что в 14-15-хх годах,но почти 3 гривны в прошлом,2 гривны в этом,если звёзды зажигают,то это кому-то нужно(с)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.