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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1241124212431244

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 504
1. меньше 27
27%
134
2. 27 - 28.50
43%
218
3. 28.50 - 30
20%
101
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 504
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:09

  somilitark написав:
  Вкладчик1234 написав:Ранняя в этом году валютная осень

Политика вмешалась,так было всё как обычно,минимумы в конце июня начало июля.
Думаю если бы ПОП победил,то курс сразу бы погнали на 28 и выше,не продавливали на 26 с хвостиком для отхода своих.

От того что мы не видим полную картину на межбанке, притягиваем за уши разные теории про "отход своих и ПОП", а зачем спрашивается ? никто ж не требует указать истинную причину роста или спрогнозировать дальнейшие цифры. Так просто, выдвигаем теории о сферическом коне в вакууме.
1. Завод бабла под выборы - Вы серьезно, такое впечатление, что все деньги где-то не в Украине. Выводят что б потом завести :)
2. Поднимают-опускают курс под себя - я думаю в тех кругах кто действительно может такое сделать, курсом не заморачиваются.
3. Движение на межбанке это не чьи-то сговоры, а результат излишка или дефицита валюты.
ИМХО
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:13

В прошлом году минимум был в начале июня.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Август начался в мае

Никогда такого не было, и вот опять (с)
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4410803#p4410803
:lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:22

  Vint написав:
  somilitark написав:
  Вкладчик1234 написав:Ранняя в этом году валютная осень

Политика вмешалась,так было всё как обычно,минимумы в конце июня начало июля.
Думаю если бы ПОП победил,то курс сразу бы погнали на 28 и выше,не продавливали на 26 с хвостиком для отхода своих.

Да не было отхода своих.
НБУ выкупал излишки.


Да у нас президент не поменялся?
Все на своих постах,я не знал,по ящику брешут иначе))
НБУ мог бы и меньше 28 не делать,аукционы каждый день плюс госы в рынке,но он сделал то что сделал,кто был в теме,тот знал про дно на 26.40 в марте,и по 26.20 в мае,на эти 3% можно жить(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:26

Игорь
ИМХО,годами курс был восемь,можно было точно также с января 15-го сделать и 28 и прибить гвоздиками,но качельки наше фсьо,амплитуда не та что в 14-15-хх годах,но почти 3 гривны в прошлом,2 гривны в этом,если звёзды зажигают,то это кому-то нужно(с) :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:26

  asti написав:Межбанк 76/80...
Дефолт нечаянно нагрянет когда его совсем не ждёшь...

Да-да, дефолт, мы все умрем, срочно всем бежать в бааааакс!) А то мне слиться надо хотя бы по 27.30 :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:47

  Alex2006 написав:
  asti написав:Межбанк 76/80...
Дефолт нечаянно нагрянет когда его совсем не ждёшь...

Да-да, дефолт, мы все умрем, срочно всем бежать в бааааакс!) А то мне слиться надо хотя бы по 27.30 :)


я теж саме очікую правда я не жадний по 27.20 готовий скинути)))
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый вечер. Не подскажете ли срок прошлогодних хаев по баксу?..Память подсказывает что-то около 18.11
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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