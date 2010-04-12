RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12441245124612471248>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 506
1. меньше 27
26%
134
2. 27 - 28.50
43%
219
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  KIM30 написав:В реалі зараз біля 26,82

Так, мб 26.82 на 26.85.
Doctor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 633
З нами з: 18.12.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27.10 сейчас мб
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2119
З нами з: 20.11.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мої вітання друзі.

Частково злито по 26-95.
Kalina
 
Повідомлень: 5
З нами з: 19.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  KOKS написав:27.10 сейчас мб

То вам сниться напевно така цифра...на зараз 26.78 на 26.83
Doctor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 633
З нами з: 18.12.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  KOKS написав:то наверное ты за прошлый год смотришь прохвесор, умойся

Було б непогано не хамити...мб 26.77 на 26.83
Doctor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 633
З нами з: 18.12.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:03

  KOKS написав:
  Doctor написав:
  KOKS написав:27.10 сейчас мб

То вам сниться напевно така цифра...на зараз 26.78 на 26.83


то наверное ты за прошлый год смотришь прохвесор, умойся

покажіть де ви смотрітє?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
Повідомлень: 5430
З нами з: 12.11.09
Подякував: 954 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26.98
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2119
З нами з: 20.11.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:09

МБ: 26,79/82
Філ
 
Повідомлень: 1682
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1226 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:10

  KOKS написав:26.98

дайте ссилку
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
Повідомлень: 5430
З нами з: 12.11.09
Подякував: 954 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шо за паника? Через неделю всё уляжется до 26,5

харьковские уже вниз пошли
Yuri_61
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 30.09.15
Подякував: 174 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 12441245124612471248>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1491, 1492, 1493
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14927 1760081
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 10:47
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6632 1428164
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 14:19
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71534)
31.05.2019 12:20
EximBonus Bot (395)
31.05.2019 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.