Так, мб 26.82 на 26.85.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27.10 сейчас мб
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мої вітання друзі.
Частково злито по 26-95.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:03
покажіть де ви смотрітє?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26.98
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:10
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Шо за паника? Через неделю всё уляжется до 26,5
харьковские уже вниз пошли
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