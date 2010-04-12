Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:26

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!



Ця п'ятниця буде дуже напруженою на валютному ринку. Спекулятивні розгойдування курсу і гра «на підвищення» тільки посиляться, а більшість факторів буде працювати знову проти гривні.



Передумов для таких курсових ралі декілька:



1) Завершення звітного періоду і спекулятивні атаки на гривню. Сьогодні всі клієнти будуть остаточно закривати свої операції по валюті на 1 червня. Це призведе до зростання активності як дрібних, так і великих компаниій в першій половині дня, що знову дасть можливість спекулянтам пограти на нервах учасників ринку за рахунок часового цейтноту;



2) Отримання експортерами останніх виплат відшкодувань ПДВ в цьому місяці. Не всі з них уже отримали ці кошти від Держказначейства і спочатку вони чекатимуть їх надходжень годин до 13, але якщо цих грошей не буде — вони відразу після обіду продадуть решту суми валюти для закриття своїх гривневих операцій на 1-ше чісло. Це збільшить волатильність як по курсу, так і за обсягами угод та часу здійснення операцій на торгах. Елемент непрогнозованості виходу окремих гравців під час сесії також додасть інтриги на сьогоднішньому міжбанку;



3) Поведінка готівкового ринку. Обмінники продовжують розкручувати котирування і активно підвищують цінники. Попит на валюту зростає, чим активно користуються спекулянти за рахунок гри на різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку.



На користь гривні сьогодні спрацює тільки ефект закінчення тижня, але і він через кінець місяця — вплине на курсові тренди і обсяги угод тільки частково.



«Мінфін» знову прогнозує вихід НБУ на торги з інтервенціями з продажу долара (вчора був змушений продавати до 20 млн доларів за 26,90 гривень, що і утримало курс нижче 27 гривень), щоб збити ажіотаж.



Ми очікуємо 31 травня обсяг операцій на міжбанку в сумі до 370-390 млн доларів при укладанні до 550 угод при чергових курсових ралі в межах широкого коридору по долару 26,75 — 27,05 гривень.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,55- 26,80 і продаж 26,90-27,10 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,60-26,77 гривень та продаж 26,83-26,95 гривень.



Як і вчора — в перебігу дня готівковий ринок продовжить коригувати свої цінники в залежності від зростання попиту на валюту і поведінку курсу на міжбанку.