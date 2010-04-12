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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:15
НБУ вчера продал валюты примерно в объеме 23 млн.долл ( 619 млн.грн )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЧернiвцI 26.65-26.75
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:26
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Ця п'ятниця буде дуже напруженою на валютному ринку. Спекулятивні розгойдування курсу і гра «на підвищення» тільки посиляться, а більшість факторів буде працювати знову проти гривні.
Передумов для таких курсових ралі декілька:
1) Завершення звітного періоду і спекулятивні атаки на гривню. Сьогодні всі клієнти будуть остаточно закривати свої операції по валюті на 1 червня. Це призведе до зростання активності як дрібних, так і великих компаниій в першій половині дня, що знову дасть можливість спекулянтам пограти на нервах учасників ринку за рахунок часового цейтноту;
2) Отримання експортерами останніх виплат відшкодувань ПДВ в цьому місяці. Не всі з них уже отримали ці кошти від Держказначейства і спочатку вони чекатимуть їх надходжень годин до 13, але якщо цих грошей не буде — вони відразу після обіду продадуть решту суми валюти для закриття своїх гривневих операцій на 1-ше чісло. Це збільшить волатильність як по курсу, так і за обсягами угод та часу здійснення операцій на торгах. Елемент непрогнозованості виходу окремих гравців під час сесії також додасть інтриги на сьогоднішньому міжбанку;
3) Поведінка готівкового ринку. Обмінники продовжують розкручувати котирування і активно підвищують цінники. Попит на валюту зростає, чим активно користуються спекулянти за рахунок гри на різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку.
На користь гривні сьогодні спрацює тільки ефект закінчення тижня, але і він через кінець місяця — вплине на курсові тренди і обсяги угод тільки частково.
«Мінфін» знову прогнозує вихід НБУ на торги з інтервенціями з продажу долара (вчора був змушений продавати до 20 млн доларів за 26,90 гривень, що і утримало курс нижче 27 гривень), щоб збити ажіотаж.
Ми очікуємо 31 травня обсяг операцій на міжбанку в сумі до 370-390 млн доларів при укладанні до 550 угод при чергових курсових ралі в межах широкого коридору по долару 26,75 — 27,05 гривень.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,55- 26,80 і продаж 26,90-27,10 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,60-26,77 гривень та продаж 26,83-26,95 гривень.
Як і вчора — в перебігу дня готівковий ринок продовжить коригувати свої цінники в залежності від зростання попиту на валюту і поведінку курсу на міжбанку.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:29
Оперативные данные по таможенным поступлениям в бюджет от Держказначейства.
Доходы за 30 дней мая на 1,5% ниже чем было в прошлом году. В денежном выражении на 400 млн.грн меньше . Таможня измеряет поступления в бюджет в гривне. Даже в гривне поступления ниже прошлогодних.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:48
1.5% не смертельно, в пределах статистической погрешности
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:55
Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:03
Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
после резкого роста откат закономерен. Тем более, Рада оставила Кабмин и Гройсмана. Хорошая новость для рынка. Но риск ловушки на медведя остался
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Подскок дохлой кошки закончился. МБ резко вниз пошёл
Что и следовало ожидать.
Патамушто это первая волна только. Поэтому и маржа широкая в 50 копеек. Она бы сузилась, но не дали.
Сейчас хутко (!) вниз в тёплые долины, а ближе к июлю в горы поёдём.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 31 тра, 2019 11:16, всього редагувалось 2 разів.
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