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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1249125012511252>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 508
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
220
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:47

Що далі?

Сценарій валютних торгів цієї п'ятниці можна розглядати як своєрідну корекцію долара після практично тижневого зльоту котирувань.

На самому початку спекулянти спробували знову зіграти «на підвищення», що в перші хвилин 30 сесії їм вдалося. Ринок фактично стартував з рівня 26,98 / 27,02 (що знову було вище попереднього закриття 26,915 / 26,95). Здавалося би котирування попруть і далі вгору і самі невитримані клієнти на побоюваннях ефекту закінчення місяця та подальшого зростання курсу — стали скуповуватися за цими цінами.

Але вже на 10:30 такі бажаючі закрили свої угоди, а кількість продавців стала збільшуватися. Це розгорнуло ринок і на 11 годину котирування долара впали відразу до 26,86 / 26,90. В межах 26,84-26,85 / 26,89-26,90 долар пробув фактично до обіду з періодичними виходами на торги то великих покупців, то продавців.

Вони, на подив швидко, домовлялися за ціною і курс майже застив в цих межах. Усі поспішали, тому що дообідні торги фактично робили закриття місяця і клієнти були максимально активні до 14 годин.

Після 14:00 і до самого завершення п'ятничної сесії основні операції проводили вже самі банки, яким необхідно було закрити свої угоди по валютній позиції, щоб зафіксувати фінансовий результат щодо торгівлі валютою на звітну дату. Результат — 26,84 / 26,88 гривень за долар на 15:00 та 26,83 / 26,86 — на момент завершення сесії.

«Мінфін» вважає, що сьогоднішнє просідання котирувань долара є корекцією після триденного зростання. Наступний тиждень по курсу буде залежати від поведінки «дочок» іноземців з виведення дивідендів та від результатів чергового аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lwa написав:Ответ - мы не занимаемся, занимается только А-клуб Альфы......


A Club Alfa - 50K вхід :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:09

  greenozon написав:
  lwa написав:Ответ - мы не занимаемся, занимается только А-клуб Альфы......
АClub Alfa - 50K вхід :)
Альфы, Ощады, Прихваты... Что вы дурью маетесь - идите в Пивденный или Укрогаз - там всех за милую душу принимают и ОВГЗ отгружают - бери-нехочу//)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:13

  asti написав:
  greenozon написав:
  lwa написав:Ответ - мы не занимаемся, занимается только А-клуб Альфы......
АClub Alfa - 50K вхід :)
Альфы, Ощады, Прихваты... Что вы дурью маетесь - идите в Пивденный или Укрогаз - там всех за милую душу принимают и ОВГЗ отгружают - бери-нехочу//)

спасибо за совет
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:27

somilitark

Здравствуйте .
Всем Здоровья и Успехов !

В отношении таможни ....
Звонят практически каждый месяц и спрашивают про завоз товара , мол планируете или нет .
Если нет , очень огорчаются.

Раньше транспорт тяжелей было найти .
Сейчас готовы принять заказ хоть в 2 ночи .
Поездки опять подорожали (связанно с подорожанием дизеля).

Всем Доброго Настроения.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:01

... і будь тут мудрим ©

... а в чім проблема надати "походження грошей"?
... чи такі варіанти не підходять:
1)- %% по депозитах набігли за нанадцять років...
2) - нанадцять років тому дядько з-за кордону подарував певну суму на день народження, а я її поклав на депо...
3) - все життя відкладав на квартиру в матрац, а тепер вирішив замість її, купити ОВГЗ :)
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 31 тра, 2019 18:33, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:15

Долярчик

без бумажкі Долярчик букашка :)
треба папери
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:16

  Долярчик написав:... а а чім проблема надати "походження грошей"?
... чи такі варіанти не підходять:
1)- %% по депозитах набігли за нанадцять років...
2) - нанадцять років тому дядько з-за кордону подарував певну суму на день народження, а я її поклав на депо...
3) - вже життя відкладав на квартиру в матрац, а тепер вирішив замість її, купити ОВГЗ :)

Мабуть вимагають документальні підтвердження.
Наприклад, дядько подарував - покажи документ та заплати податок на подарунок. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:47

Требуют только документальное подтверждение. В Укргазе до 2000000 млн. грн оборот за 6 месяцев, можно без документального подтверждения. Если больше, то нужно согласовать вначале документы, а потом проводить операции. Один клиент в укргазе внес частями по 500 000 грн до 3000000, а потом хотел купить ОВГЗ - деньги не выпустили.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:00

По поводу ОВГЗ для физлиц

Если в эти бумаги начинает вкладываться сапожник - пора их сливать (С)
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