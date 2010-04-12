Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:47

Сценарій валютних торгів цієї п'ятниці можна розглядати як своєрідну корекцію долара після практично тижневого зльоту котирувань.



На самому початку спекулянти спробували знову зіграти «на підвищення», що в перші хвилин 30 сесії їм вдалося. Ринок фактично стартував з рівня 26,98 / 27,02 (що знову було вище попереднього закриття 26,915 / 26,95). Здавалося би котирування попруть і далі вгору і самі невитримані клієнти на побоюваннях ефекту закінчення місяця та подальшого зростання курсу — стали скуповуватися за цими цінами.



Але вже на 10:30 такі бажаючі закрили свої угоди, а кількість продавців стала збільшуватися. Це розгорнуло ринок і на 11 годину котирування долара впали відразу до 26,86 / 26,90. В межах 26,84-26,85 / 26,89-26,90 долар пробув фактично до обіду з періодичними виходами на торги то великих покупців, то продавців.



Вони, на подив швидко, домовлялися за ціною і курс майже застив в цих межах. Усі поспішали, тому що дообідні торги фактично робили закриття місяця і клієнти були максимально активні до 14 годин.



Після 14:00 і до самого завершення п'ятничної сесії основні операції проводили вже самі банки, яким необхідно було закрити свої угоди по валютній позиції, щоб зафіксувати фінансовий результат щодо торгівлі валютою на звітну дату. Результат — 26,84 / 26,88 гривень за долар на 15:00 та 26,83 / 26,86 — на момент завершення сесії.



«Мінфін» вважає, що сьогоднішнє просідання котирувань долара є корекцією після триденного зростання. Наступний тиждень по курсу буде залежати від поведінки «дочок» іноземців з виведення дивідендів та від результатів чергового аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП.