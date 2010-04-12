Сценарій валютних торгів цієї п'ятниці можна розглядати як своєрідну корекцію долара після практично тижневого зльоту котирувань.
На самому початку спекулянти спробували знову зіграти «на підвищення», що в перші хвилин 30 сесії їм вдалося. Ринок фактично стартував з рівня 26,98 / 27,02 (що знову було вище попереднього закриття 26,915 / 26,95). Здавалося би котирування попруть і далі вгору і самі невитримані клієнти на побоюваннях ефекту закінчення місяця та подальшого зростання курсу — стали скуповуватися за цими цінами.
Але вже на 10:30 такі бажаючі закрили свої угоди, а кількість продавців стала збільшуватися. Це розгорнуло ринок і на 11 годину котирування долара впали відразу до 26,86 / 26,90. В межах 26,84-26,85 / 26,89-26,90 долар пробув фактично до обіду з періодичними виходами на торги то великих покупців, то продавців.
Вони, на подив швидко, домовлялися за ціною і курс майже застив в цих межах. Усі поспішали, тому що дообідні торги фактично робили закриття місяця і клієнти були максимально активні до 14 годин.
Після 14:00 і до самого завершення п'ятничної сесії основні операції проводили вже самі банки, яким необхідно було закрити свої угоди по валютній позиції, щоб зафіксувати фінансовий результат щодо торгівлі валютою на звітну дату. Результат — 26,84 / 26,88 гривень за долар на 15:00 та 26,83 / 26,86 — на момент завершення сесії.
«Мінфін» вважає, що сьогоднішнє просідання котирувань долара є корекцією після триденного зростання. Наступний тиждень по курсу буде залежати від поведінки «дочок» іноземців з виведення дивідендів та від результатів чергового аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП.
... а в чім проблема надати "походження грошей"? ... чи такі варіанти не підходять: 1)- %% по депозитах набігли за нанадцять років... 2) - нанадцять років тому дядько з-за кордону подарував певну суму на день народження, а я її поклав на депо... 3) - все життя відкладав на квартиру в матрац, а тепер вирішив замість її, купити ОВГЗ
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 31 тра, 2019 18:33, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... а а чім проблема надати "походження грошей"? ... чи такі варіанти не підходять: 1)- %% по депозитах набігли за нанадцять років... 2) - нанадцять років тому дядько з-за кордону подарував певну суму на день народження, а я її поклав на депо... 3) - вже життя відкладав на квартиру в матрац, а тепер вирішив замість її, купити ОВГЗ
Мабуть вимагають документальні підтвердження. Наприклад, дядько подарував - покажи документ та заплати податок на подарунок.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Требуют только документальное подтверждение. В Укргазе до 2000000 млн. грн оборот за 6 месяцев, можно без документального подтверждения. Если больше, то нужно согласовать вначале документы, а потом проводить операции. Один клиент в укргазе внес частями по 500 000 грн до 3000000, а потом хотел купить ОВГЗ - деньги не выпустили.