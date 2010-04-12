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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1249125012511252

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 508
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
220
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:03

  ЛАД написав:
  Долярчик написав:... а а чім проблема надати "походження грошей"?
... чи такі варіанти не підходять:
1)- %% по депозитах набігли за нанадцять років...
2) - нанадцять років тому дядько з-за кордону подарував певну суму на день народження, а я її поклав на депо...
3) - вже життя відкладав на квартиру в матрац, а тепер вирішив замість її, купити ОВГЗ :)

Мабуть вимагають документальні підтвердження.
Наприклад, дядько подарував - покажи документ та заплати податок на подарунок. :)

... а які папери, якщо то було 100500 років тому? :mrgreen:
- а з депозитів - дехто зберігає доки і може показати за рік-два..... - але, багато хто і через онлайн відкриває депо!
- а, якщо все життя відкладав "з зарплати", то що, архіви піднімати? :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:а, якщо все життя відкладав "з зарплати", то що, архіви піднімати?


смешно это или нет - но всё к этому и идет.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  ЛАД написав:
  Долярчик написав:... а а чім проблема надати "походження грошей"?
... чи такі варіанти не підходять:
1)- %% по депозитах набігли за нанадцять років...
2) - нанадцять років тому дядько з-за кордону подарував певну суму на день народження, а я її поклав на депо...
3) - вже життя відкладав на квартиру в матрац, а тепер вирішив замість її, купити ОВГЗ :)

Мабуть вимагають документальні підтвердження.
Наприклад, дядько подарував - покажи документ та заплати податок на подарунок. :)

... а які папери, якщо то було 100500 років тому? :mrgreen:
- а з депозитів - дехто зберігає доки і може показати за рік-два..... - але, багато хто і через онлайн відкриває депо!
- а, якщо все життя відкладав "з зарплати", то що, архіви піднімати? :mrgreen: :mrgreen:


В мене архів документів з договорами і квитанціями з 2003 ще...
Але все трохи інакше. Банкам ваші папірці десятирічні не треба. Якщо сума того, що не можна вказати як кошти, що були зняті з рахунків/депозитів за останні місяці порівняна з річним офіційним доходом - проблеми не має бути. Якщо ж більша частина заощаджень була поза банками, а офіційний дохід замалий, щоби їх пояснити - доведеться витратити певний час і побігати.
Думаю, цілком можна так:
Відкриваєте в двох банках короткостроковий депозит до 149999 грн екв. Закінчується термін, знімаєте з обох, а через короткий час заносите в обидва спочатку по 149 999, а потім ще по 300 000 в кожен, для яких у вас є джерело походження - два договори й квитанції. Умовно через місяць у вас вже 900 000 грн екв "відбілених" коштів. Цикл можна ще повторити, та й кількість банків можна збільшити (а суми зменшити до фонду). Для пересічного легалізувати таким чином готівкові заощадження можна відносно швидко й спокійно.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:52

  EvgCapp написав:somilitark
сомневаюсь, что аграрии побегут с гривной скупать бакс,
им еще нуна расчитатся с банкирами за кредиты, по агрораспискам и т.д.
У кого-то намечен выкуп техники из лизинга, у других - заплатить за аренду паев
У агрохолдингов своя жизнь..

То что вы думаете это одно,20-ти летняя история говорит обратное.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:58

  Игорь написав:
  ЛАД написав:
  KIM30 написав:-------------------------------------------------
zzzzzz
Нал конкретно пошел вниз...Межбанк сам по себе ))
-------------------------------------------------
на готівці явний перекос: пропозиції більше ніж попиту на зелений. За вихідні може ще більше припасти.

Будет зависеть от окончания торгов на МБ. В какую сторону прыгнет рыжик, в ту сторону будет смотреть нал на выходных. Вот если до конца дня торги будут ровные, тогда возможны варианты.

Мне кажется вниз, судя по графику на момент, а этот подскок, который мы наблюдали пару-тройку дней был скорее всего из-за компенсации НДС, соответственно экспортёры меньше заводили. Как-то так.

Я так понимаю, Вы пишите о дальнейших перспективах - на будущую неделю и больше. Скорее всего, Вы правы, подскок, видимо, объясняется массированным возвратом НДС в конце месяца и не очень большими размещениями ОВГЗ. Был довольно приличный рост, теперь можно ожидать небольшой откат. Повторения минимумов не ожидаю.

Но я писал именно об окончании торгов в пятницу и, соответственно, о прогнозах на эти выходные.
О ходе сегодняшних торгов Сибарит писал. С утра попытка роста, но последовал быстрый откат и дальше довольно спокойные торги до конца дня. Т.о. МБ вроде бы показал стабилизацию и отсутствие явно выраженного направления. Так что нал остался без конкретных указаний и может попытаться играть свою игру. Но, на мой взгляд, выходные пройдут спокойно на установившихся к концу пятницы уровнях.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:21

  холява написав:somilitark

Здравствуйте .
Всем Здоровья и Успехов !

В отношении таможни ....
Звонят практически каждый месяц и спрашивают про завоз товара , мол планируете или нет .
Если нет , очень огорчаются.

Раньше транспорт тяжелей было найти .
Сейчас готовы принять заказ хоть в 2 ночи .
Поездки опять подорожали (связанно с подорожанием дизеля).

Всем Доброго Настроения.

Таможне надо выполнять план,который трудно выполнить из-за того,что торговля навернулась ввиду життя по-новому.
Перевозки поднялись из-за того,что все ввиду падения спроса решили поднять рентабельность и увеличили цены,мол надо же зарабатывать как в 13-м,вот и везде лупят цены как не в себя,хотя и клиентов нет,дизтопливо что сильно подорожало,тем более все заправятся в раше и явно не по 30 грн. за литр.
Субъективно ВВП не растёт,цены растут,все пытаются выживать не совсем адекватными методами.
Обвала точно не будет,просто у населения нет ресурсов устроить крах,у кого есть матрасы,то они явно не в гривнах,гривневые депозиты тоже люди не снимут ,даже часть например в 20%,как правило это своего рода частные пенсионные фонды,плюс депозиты толком вообще перестали расти,нечего откладывать гражданам,просто нечего!
Единственная угроза эти бениада и его пожелания,но кто им даст свернуть с дороги? Никто)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:22

Вот мне как-то непонятно.
У Сибарита есть интересные и толковые посты, кот. проходят незамеченными или получают 1-2 "+".
В то же время проходные сообщения о справочном значении курса собирают целую кучу "+".
Почему так?

И позволю себе повторить вопрос Сибарита к Ирине:
А еще интересно было бы узнать, кто те загадочные спекулянты, которые правят рынком и упоминаются по много раз в каждом обзоре?

Как-то спекуляций по ходу торгов не вижу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:11

Валютный рынок в контексте ДС

3 червня набуває чинності постанова НБУ від 18 квітня 2019 № 62 "Про затвердження Змін в Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні", яким Інструкцію доповнено новим пунктом 111-1, згідно з яким банк має, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, вживати заходів щодо вивчення клієнтів-суб'єктів господарювання, які отримують у банку готівку, а також забезпечити отримання від клієнта підтверджувальних документівна підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.
https://biz.ligazakon.net/ua/news/18658 ... -v-bankakh
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