Долярчик написав:... а а чім проблема надати "походження грошей"? ... чи такі варіанти не підходять: 1)- %% по депозитах набігли за нанадцять років... 2) - нанадцять років тому дядько з-за кордону подарував певну суму на день народження, а я її поклав на депо... 3) - вже життя відкладав на квартиру в матрац, а тепер вирішив замість її, купити ОВГЗ
Мабуть вимагають документальні підтвердження. Наприклад, дядько подарував - покажи документ та заплати податок на подарунок.
... а які папери, якщо то було 100500 років тому? - а з депозитів - дехто зберігає доки і може показати за рік-два..... - але, багато хто і через онлайн відкриває депо! - а, якщо все життя відкладав "з зарплати", то що, архіви піднімати?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... а а чім проблема надати "походження грошей"? ... чи такі варіанти не підходять: 1)- %% по депозитах набігли за нанадцять років... 2) - нанадцять років тому дядько з-за кордону подарував певну суму на день народження, а я її поклав на депо... 3) - вже життя відкладав на квартиру в матрац, а тепер вирішив замість її, купити ОВГЗ
Мабуть вимагають документальні підтвердження. Наприклад, дядько подарував - покажи документ та заплати податок на подарунок.
... а які папери, якщо то було 100500 років тому? - а з депозитів - дехто зберігає доки і може показати за рік-два..... - але, багато хто і через онлайн відкриває депо! - а, якщо все життя відкладав "з зарплати", то що, архіви піднімати?
В мене архів документів з договорами і квитанціями з 2003 ще... Але все трохи інакше. Банкам ваші папірці десятирічні не треба. Якщо сума того, що не можна вказати як кошти, що були зняті з рахунків/депозитів за останні місяці порівняна з річним офіційним доходом - проблеми не має бути. Якщо ж більша частина заощаджень була поза банками, а офіційний дохід замалий, щоби їх пояснити - доведеться витратити певний час і побігати. Думаю, цілком можна так: Відкриваєте в двох банках короткостроковий депозит до 149999 грн екв. Закінчується термін, знімаєте з обох, а через короткий час заносите в обидва спочатку по 149 999, а потім ще по 300 000 в кожен, для яких у вас є джерело походження - два договори й квитанції. Умовно через місяць у вас вже 900 000 грн екв "відбілених" коштів. Цикл можна ще повторити, та й кількість банків можна збільшити (а суми зменшити до фонду). Для пересічного легалізувати таким чином готівкові заощадження можна відносно швидко й спокійно.
EvgCapp написав:somilitark сомневаюсь, что аграрии побегут с гривной скупать бакс, им еще нуна расчитатся с банкирами за кредиты, по агрораспискам и т.д. У кого-то намечен выкуп техники из лизинга, у других - заплатить за аренду паев У агрохолдингов своя жизнь..
То что вы думаете это одно,20-ти летняя история говорит обратное.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
KIM30 написав:------------------------------------------------- zzzzzz Нал конкретно пошел вниз...Межбанк сам по себе )) ------------------------------------------------- на готівці явний перекос: пропозиції більше ніж попиту на зелений. За вихідні може ще більше припасти.
Будет зависеть от окончания торгов на МБ. В какую сторону прыгнет рыжик, в ту сторону будет смотреть нал на выходных. Вот если до конца дня торги будут ровные, тогда возможны варианты.
Мне кажется вниз, судя по графику на момент, а этот подскок, который мы наблюдали пару-тройку дней был скорее всего из-за компенсации НДС, соответственно экспортёры меньше заводили. Как-то так.
Я так понимаю, Вы пишите о дальнейших перспективах - на будущую неделю и больше. Скорее всего, Вы правы, подскок, видимо, объясняется массированным возвратом НДС в конце месяца и не очень большими размещениями ОВГЗ. Был довольно приличный рост, теперь можно ожидать небольшой откат. Повторения минимумов не ожидаю.
Но я писал именно об окончании торгов в пятницу и, соответственно, о прогнозах на эти выходные. О ходе сегодняшних торгов Сибарит писал. С утра попытка роста, но последовал быстрый откат и дальше довольно спокойные торги до конца дня. Т.о. МБ вроде бы показал стабилизацию и отсутствие явно выраженного направления. Так что нал остался без конкретных указаний и может попытаться играть свою игру. Но, на мой взгляд, выходные пройдут спокойно на установившихся к концу пятницы уровнях.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
В отношении таможни .... Звонят практически каждый месяц и спрашивают про завоз товара , мол планируете или нет . Если нет , очень огорчаются.
Раньше транспорт тяжелей было найти . Сейчас готовы принять заказ хоть в 2 ночи . Поездки опять подорожали (связанно с подорожанием дизеля).
Всем Доброго Настроения.
Таможне надо выполнять план,который трудно выполнить из-за того,что торговля навернулась ввиду життя по-новому. Перевозки поднялись из-за того,что все ввиду падения спроса решили поднять рентабельность и увеличили цены,мол надо же зарабатывать как в 13-м,вот и везде лупят цены как не в себя,хотя и клиентов нет,дизтопливо что сильно подорожало,тем более все заправятся в раше и явно не по 30 грн. за литр. Субъективно ВВП не растёт,цены растут,все пытаются выживать не совсем адекватными методами. Обвала точно не будет,просто у населения нет ресурсов устроить крах,у кого есть матрасы,то они явно не в гривнах,гривневые депозиты тоже люди не снимут ,даже часть например в 20%,как правило это своего рода частные пенсионные фонды,плюс депозиты толком вообще перестали расти,нечего откладывать гражданам,просто нечего! Единственная угроза эти бениада и его пожелания,но кто им даст свернуть с дороги? Никто)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Вот мне как-то непонятно. У Сибарита есть интересные и толковые посты, кот. проходят незамеченными или получают 1-2 "+". В то же время проходные сообщения о справочном значении курса собирают целую кучу "+". Почему так?
И позволю себе повторить вопрос Сибарита к Ирине:
А еще интересно было бы узнать, кто те загадочные спекулянты, которые правят рынком и упоминаются по много раз в каждом обзоре?
Как-то спекуляций по ходу торгов не вижу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
3 червня набуває чинності постанова НБУ від 18 квітня 2019 № 62 "Про затвердження Змін в Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні", яким Інструкцію доповнено новим пунктом 111-1, згідно з яким банк має, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, вживати заходів щодо вивчення клієнтів-суб'єктів господарювання, які отримують у банку готівку, а також забезпечити отримання від клієнта підтверджувальних документівна підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. https://biz.ligazakon.net/ua/news/18658 ... -v-bankakh