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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1250125112521253

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 508
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
220
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:45

hxbbgaf

Риба загнила із 95го самі знаєте чого
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:51

  curiousobro написав:
  Faceless написав:Думаю, цілком можна так:
Відкриваєте в двох банках короткостроковий депозит до 149999 грн екв. Закінчується термін, знімаєте з обох, а через короткий час заносите в обидва спочатку по 149 999, а потім ще по 300 000 в кожен, для яких у вас є джерело походження - два договори й квитанції. Умовно через місяць у вас вже 900 000 грн екв "відбілених" коштів. Цикл можна ще повторити, та й кількість банків можна збільшити (а суми зменшити до фонду). Для пересічного легалізувати таким чином готівкові заощадження можна відносно швидко й спокійно.

Такое прокатит только у очень расслабленного финмона.
Адекватный потребует источник дохода на депозите.
Депозит по сути своей не является источником дохода, только проценты.
Схема сомнительная имхо

Закончится это тем, что в один прекрасный день просто никому не отдадут депозит. Реально не будет денег (даже нынешние упавшие проценты обеспечить нечем, кредиты под такой процент нужны только мошенникам), но скажут, что из-за финмониторинга.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:51

  greenozon написав:hxbbgaf

Риба загнила із 95го самі знаєте чого

Рыба у нас загнила даже раньше чем в 95-м.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:57

  36ant36 написав:Если в эти бумаги начинает вкладываться сапожник - пора их сливать (С)

А чем сапожник хуже кондитера ?....)))))
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:В мене архів документів з договорами і квитанціями з 2003 ще...
Але все трохи інакше. Банкам ваші папірці десятирічні не треба. Якщо сума того, що не можна вказати як кошти, що були зняті з рахунків/депозитів за останні місяці порівняна з річним офіційним доходом - проблеми не має бути. Якщо ж більша частина заощаджень була поза банками, а офіційний дохід замалий, щоби їх пояснити - доведеться витратити певний час і побігати.
Думаю, цілком можна так:
Відкриваєте в двох банках короткостроковий депозит до 149999 грн екв. Закінчується термін, знімаєте з обох, а через короткий час заносите в обидва спочатку по 149 999, а потім ще по 300 000 в кожен, для яких у вас є джерело походження - два договори й квитанції. Умовно через місяць у вас вже 900 000 грн екв "відбілених" коштів. Цикл можна ще повторити, та й кількість банків можна збільшити (а суми зменшити до фонду). Для пересічного легалізувати таким чином готівкові заощадження можна відносно швидко й спокійно.


Нет, нет и еще раз нет. Абсурд ситуации В том и печаль, что ТЕЛО депозита они не СЧИТАЮТ "подтвержденными" деньгами, ТОЛЬКО ПРЦЕНТЫ начисленные на тело депозита берут во внимание. Еще считаются подтвержденными выплаты из фонда гарантирования, а ТЕЛО ДЕПОЗИТА - НЕТ!
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:06

  lwa написав:
  36ant36 написав:Если в эти бумаги начинает вкладываться сапожник - пора их сливать (С)
А чем сапожник хуже кондитера ?....)))))
Якщо швець якийсь там Гуччі чи Луївітон- то від кондитера Порошенко - не відрізняється нічим...
Як я розумію розмова йде про українського...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:09

  hxbbgaf написав:
  curiousobro написав:
  Faceless написав:Думаю, цілком можна так:
Відкриваєте в двох банках короткостроковий депозит до 149999 грн екв. Закінчується термін, знімаєте з обох, а через короткий час заносите в обидва спочатку по 149 999, а потім ще по 300 000 в кожен, для яких у вас є джерело походження - два договори й квитанції. Умовно через місяць у вас вже 900 000 грн екв "відбілених" коштів. Цикл можна ще повторити, та й кількість банків можна збільшити (а суми зменшити до фонду). Для пересічного легалізувати таким чином готівкові заощадження можна відносно швидко й спокійно.

Такое прокатит только у очень расслабленного финмона.
Адекватный потребует источник дохода на депозите.
Депозит по сути своей не является источником дохода, только проценты.
Схема сомнительная имхо

Закончится это тем, что в один прекрасный день просто никому не отдадут депозит. Реально не будет денег (даже нынешние упавшие проценты обеспечить нечем, кредиты под такой процент нужны только мошенникам), но скажут, что из-за финмониторинга.

Не нагнетайте.
Отдадут вам деньги вместе с цыдулой "банк не бажаить продолжать спивпрацю", разорвут отношения и внесут в свой черный список.
curiousobro
 
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