RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1251125212531254>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 508
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
220
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:В мене архів документів з договорами і квитанціями з 2003 ще...
Але все трохи інакше. Банкам ваші папірці десятирічні не треба. Якщо сума того, що не можна вказати як кошти, що були зняті з рахунків/депозитів за останні місяці порівняна з річним офіційним доходом - проблеми не має бути. Якщо ж більша частина заощаджень була поза банками, а офіційний дохід замалий, щоби їх пояснити - доведеться витратити певний час і побігати.
Думаю, цілком можна так:
Відкриваєте в двох банках короткостроковий депозит до 149999 грн екв. Закінчується термін, знімаєте з обох, а через короткий час заносите в обидва спочатку по 149 999, а потім ще по 300 000 в кожен, для яких у вас є джерело походження - два договори й квитанції. Умовно через місяць у вас вже 900 000 грн екв "відбілених" коштів. Цикл можна ще повторити, та й кількість банків можна збільшити (а суми зменшити до фонду). Для пересічного легалізувати таким чином готівкові заощадження можна відносно швидко й спокійно.


Нет, нет и еще раз нет. Абсурд ситуации В том и печаль, что ТЕЛО депозита они не СЧИТАЮТ "подтвержденными" деньгами, ТОЛЬКО ПРЦЕНТЫ начисленные на тело депозита берут во внимание. Еще считаются подтвержденными выплаты из фонда гарантирования, а ТЕЛО ДЕПОЗИТА - НЕТ!
lwa
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 01.06.13
Подякував: 54 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:06

  lwa написав:
  36ant36 написав:Если в эти бумаги начинает вкладываться сапожник - пора их сливать (С)
А чем сапожник хуже кондитера ?....)))))
Якщо швець якийсь там Гуччі чи Луївітон- то від кондитера Порошенко - не відрізняється нічим...
Як я розумію розмова йде про українського...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20944
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 06:05

Реальный ночной курс продажи долларов в Харькове.
Зображення
New
Аватар користувача
 
Повідомлень: 187
З нами з: 20.07.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 08:29

... і будь тут мудрим ©

  lwa написав:
  Faceless написав:В мене архів документів з договорами і квитанціями з 2003 ще...
Але все трохи інакше. Банкам ваші папірці десятирічні не треба. Якщо сума того, що не можна вказати як кошти, що були зняті з рахунків/депозитів за останні місяці порівняна з річним офіційним доходом - проблеми не має бути. Якщо ж більша частина заощаджень була поза банками, а офіційний дохід замалий, щоби їх пояснити - доведеться витратити певний час і побігати.
Думаю, цілком можна так:
Відкриваєте в двох банках короткостроковий депозит до 149999 грн екв. Закінчується термін, знімаєте з обох, а через короткий час заносите в обидва спочатку по 149 999, а потім ще по 300 000 в кожен, для яких у вас є джерело походження - два договори й квитанції. Умовно через місяць у вас вже 900 000 грн екв "відбілених" коштів. Цикл можна ще повторити, та й кількість банків можна збільшити (а суми зменшити до фонду). Для пересічного легалізувати таким чином готівкові заощадження можна відносно швидко й спокійно.


Нет, нет и еще раз нет. Абсурд ситуации В том и печаль, что ТЕЛО депозита они не СЧИТАЮТ "подтвержденными" деньгами, ТОЛЬКО ПРЦЕНТЫ начисленные на тело депозита берут во внимание. Еще считаются подтвержденными выплаты из фонда гарантирования, а ТЕЛО ДЕПОЗИТА - НЕТ!

1) - чомусь, я так і думав, що % зараховують, як "білі" кошти, а от тіло депо так і залишається НЕ доказаним...
2) - от в мене були 4 виплати з Фонда... - може 1 док. і валяється десь.... але, що вони НЕ бачуть по базі, що Фонд робив виплати по такій-то людині?
Чи то можна звернутись у Фонд і там нададуть доки з печаткою?
3) - ще кажуть, що продаж квартири можна надати, як доказ... - але, знову ж таки, звідки взялась та квартира/звідки наскладали на неї - що їм не цікаво? :shock:

п.с.
.... а, взагалі, то дурнувата ситуація..... - бо справді, людина могла все життя складати.... - а як їй доказати походження отих грошей?

... та й має бути якась РОЗУМНА межа! - наприклад 10 лямів грн..... - от вже від такої суми можна цікавитись "походження грошей"!(особливо, коли ця людина - ПРОСТИЙ держслужбовець, чи НЕпростий " слуга народу" :wink: )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6427
З нами з: 19.10.15
Подякував: 439 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 08:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:... та й має бути якась РОЗУМНА межа! - наприклад 10 лямів грн..... - от вже від такої суми можна цікавитись "походження грошей"!(особливо, коли ця людина - ПРОСТИЙ держслужбовець, чи НЕпростий " слуга народу" :wink: )

наверно, лучше не так - если разница между двумя декларациями о имуществе превышает например 30куе (ибо маловероятно накопить за год на зп)
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 437
З нами з: 25.12.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 09:48

  lwa написав:
  Faceless написав:В мене архів документів з договорами і квитанціями з 2003 ще...
Але все трохи інакше. Банкам ваші папірці десятирічні не треба. Якщо сума того, що не можна вказати як кошти, що були зняті з рахунків/депозитів за останні місяці порівняна з річним офіційним доходом - проблеми не має бути. Якщо ж більша частина заощаджень була поза банками, а офіційний дохід замалий, щоби їх пояснити - доведеться витратити певний час і побігати.
Думаю, цілком можна так:
Відкриваєте в двох банках короткостроковий депозит до 149999 грн екв. Закінчується термін, знімаєте з обох, а через короткий час заносите в обидва спочатку по 149 999, а потім ще по 300 000 в кожен, для яких у вас є джерело походження - два договори й квитанції. Умовно через місяць у вас вже 900 000 грн екв "відбілених" коштів. Цикл можна ще повторити, та й кількість банків можна збільшити (а суми зменшити до фонду). Для пересічного легалізувати таким чином готівкові заощадження можна відносно швидко й спокійно.


Нет, нет и еще раз нет. Абсурд ситуации В том и печаль, что ТЕЛО депозита они не СЧИТАЮТ "подтвержденными" деньгами, ТОЛЬКО ПРЦЕНТЫ начисленные на тело депозита берут во внимание. Еще считаются подтвержденными выплаты из фонда гарантирования, а ТЕЛО ДЕПОЗИТА - НЕТ!

Абсурд в том, что к примеру, для подтверждения принимают документы о продаже дома/квартира, и при этом не спрашивают "источники" денег для первоначальной покупки этого дома. А ведь депозит это практически "аналог" дома: кто-то когда-то за деньги из неведомого источника купил дом, а кто-то положил "аналогичные деньги" на депозит. Один получал доход в виде % по депо, а другой в виде платы за сданную в аренду квартиру. Однако теперь получается, что де-факто владелец дома является "легальным инвестором", а владелец депозита, который приносил пользу банковской системе - "подозреваемым мошенником" :roll:
Хорошо правда тем депозитчикам, у кого источниками их большинства сегодняшних депозитов являются компенсации из ФГВ от бывших Крусей, ФиКов, ФИ и прочих Платинумов :D
Victor37
 
Повідомлень: 290
З нами з: 05.06.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 09:56

... увага, чорний ящик! ©®™

......є варіанти, що це таке ввозять до нас?Зображення
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6427
З нами з: 19.10.15
Подякував: 439 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:є варіанти, що це таке ввозять до нас?

скорее - вывозят
"it's the transport of coal, wood or steel products ..... Movement in the Direction Russia & Ukraine"
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 437
З нами з: 25.12.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

lwa написав:
  Faceless написав:В мене архів документів з договорами і квитанціями з 2003 ще...
Але все трохи інакше. Банкам ваші папірці десятирічні не треба. Якщо сума того, що не можна вказати як кошти, що були зняті з рахунків/депозитів за останні місяці порівняна з річним офіційним доходом - проблеми не має бути. Якщо ж більша частина заощаджень була поза банками, а офіційний дохід замалий, щоби їх пояснити - доведеться витратити певний час і побігати.
Думаю, цілком можна так:
Відкриваєте в двох банках короткостроковий депозит до 149999 грн екв. Закінчується термін, знімаєте з обох, а через короткий час заносите в обидва спочатку по 149 999, а потім ще по 300 000 в кожен, для яких у вас є джерело походження - два договори й квитанції. Умовно через місяць у вас вже 900 000 грн екв "відбілених" коштів. Цикл можна ще повторити, та й кількість банків можна збільшити (а суми зменшити до фонду). Для пересічного легалізувати таким чином готівкові заощадження можна відносно швидко й спокійно.


Нет, нет и еще раз нет. Абсурд ситуации В том и печаль, что ТЕЛО депозита они не СЧИТАЮТ "подтвержденными" деньгами, ТОЛЬКО ПРЦЕНТЫ начисленные на тело депозита берут во внимание. Еще считаются подтвержденными выплаты из фонда гарантирования, а ТЕЛО ДЕПОЗИТА - НЕТ!
Сколько спрашивал в банках на эту тему - всем деподоговор и квитанция о снятии средств подходила. Даже в евродочках
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24814
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 5866 раз.
 
Профіль
7
1
3
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:38

[*]
:Долярчик"]


в таких древесную щепу возит австрийская траспортная фирма

плюсани
Yuri_61
 
Повідомлень: 1438
З нами з: 30.09.15
Подякував: 174 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1251125212531254>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1492, 1493, 1494
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14939 1761372
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 чер, 2019 10:10
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6632 1428285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 14:19
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274215
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.