Faceless написав:В мене архів документів з договорами і квитанціями з 2003 ще... Але все трохи інакше. Банкам ваші папірці десятирічні не треба. Якщо сума того, що не можна вказати як кошти, що були зняті з рахунків/депозитів за останні місяці порівняна з річним офіційним доходом - проблеми не має бути. Якщо ж більша частина заощаджень була поза банками, а офіційний дохід замалий, щоби їх пояснити - доведеться витратити певний час і побігати. Думаю, цілком можна так: Відкриваєте в двох банках короткостроковий депозит до 149999 грн екв. Закінчується термін, знімаєте з обох, а через короткий час заносите в обидва спочатку по 149 999, а потім ще по 300 000 в кожен, для яких у вас є джерело походження - два договори й квитанції. Умовно через місяць у вас вже 900 000 грн екв "відбілених" коштів. Цикл можна ще повторити, та й кількість банків можна збільшити (а суми зменшити до фонду). Для пересічного легалізувати таким чином готівкові заощадження можна відносно швидко й спокійно.
Нет, нет и еще раз нет. Абсурд ситуации В том и печаль, что ТЕЛО депозита они не СЧИТАЮТ "подтвержденными" деньгами, ТОЛЬКО ПРЦЕНТЫ начисленные на тело депозита берут во внимание. Еще считаются подтвержденными выплаты из фонда гарантирования, а ТЕЛО ДЕПОЗИТА - НЕТ!
Faceless написав:В мене архів документів з договорами і квитанціями з 2003 ще... Але все трохи інакше. Банкам ваші папірці десятирічні не треба. Якщо сума того, що не можна вказати як кошти, що були зняті з рахунків/депозитів за останні місяці порівняна з річним офіційним доходом - проблеми не має бути. Якщо ж більша частина заощаджень була поза банками, а офіційний дохід замалий, щоби їх пояснити - доведеться витратити певний час і побігати. Думаю, цілком можна так: Відкриваєте в двох банках короткостроковий депозит до 149999 грн екв. Закінчується термін, знімаєте з обох, а через короткий час заносите в обидва спочатку по 149 999, а потім ще по 300 000 в кожен, для яких у вас є джерело походження - два договори й квитанції. Умовно через місяць у вас вже 900 000 грн екв "відбілених" коштів. Цикл можна ще повторити, та й кількість банків можна збільшити (а суми зменшити до фонду). Для пересічного легалізувати таким чином готівкові заощадження можна відносно швидко й спокійно.
Нет, нет и еще раз нет. Абсурд ситуации В том и печаль, что ТЕЛО депозита они не СЧИТАЮТ "подтвержденными" деньгами, ТОЛЬКО ПРЦЕНТЫ начисленные на тело депозита берут во внимание. Еще считаются подтвержденными выплаты из фонда гарантирования, а ТЕЛО ДЕПОЗИТА - НЕТ!
1) - чомусь, я так і думав, що % зараховують, як "білі" кошти, а от тіло депо так і залишається НЕ доказаним... 2) - от в мене були 4 виплати з Фонда... - може 1 док. і валяється десь.... але, що вони НЕ бачуть по базі, що Фонд робив виплати по такій-то людині? Чи то можна звернутись у Фонд і там нададуть доки з печаткою? 3) - ще кажуть, що продаж квартири можна надати, як доказ... - але, знову ж таки, звідки взялась та квартира/звідки наскладали на неї - що їм не цікаво?
п.с. .... а, взагалі, то дурнувата ситуація..... - бо справді, людина могла все життя складати.... - а як їй доказати походження отих грошей?
... та й має бути якась РОЗУМНА межа! - наприклад 10 лямів грн..... - от вже від такої суми можна цікавитись "походження грошей"!(особливо, коли ця людина - ПРОСТИЙ держслужбовець, чи НЕпростий " слуга народу" )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... та й має бути якась РОЗУМНА межа! - наприклад 10 лямів грн..... - от вже від такої суми можна цікавитись "походження грошей"!(особливо, коли ця людина - ПРОСТИЙ держслужбовець, чи НЕпростий " слуга народу" )
наверно, лучше не так - если разница между двумя декларациями о имуществе превышает например 30куе (ибо маловероятно накопить за год на зп)
Faceless написав:В мене архів документів з договорами і квитанціями з 2003 ще... Але все трохи інакше. Банкам ваші папірці десятирічні не треба. Якщо сума того, що не можна вказати як кошти, що були зняті з рахунків/депозитів за останні місяці порівняна з річним офіційним доходом - проблеми не має бути. Якщо ж більша частина заощаджень була поза банками, а офіційний дохід замалий, щоби їх пояснити - доведеться витратити певний час і побігати. Думаю, цілком можна так: Відкриваєте в двох банках короткостроковий депозит до 149999 грн екв. Закінчується термін, знімаєте з обох, а через короткий час заносите в обидва спочатку по 149 999, а потім ще по 300 000 в кожен, для яких у вас є джерело походження - два договори й квитанції. Умовно через місяць у вас вже 900 000 грн екв "відбілених" коштів. Цикл можна ще повторити, та й кількість банків можна збільшити (а суми зменшити до фонду). Для пересічного легалізувати таким чином готівкові заощадження можна відносно швидко й спокійно.
Нет, нет и еще раз нет. Абсурд ситуации В том и печаль, что ТЕЛО депозита они не СЧИТАЮТ "подтвержденными" деньгами, ТОЛЬКО ПРЦЕНТЫ начисленные на тело депозита берут во внимание. Еще считаются подтвержденными выплаты из фонда гарантирования, а ТЕЛО ДЕПОЗИТА - НЕТ!
Абсурд в том, что к примеру, для подтверждения принимают документы о продаже дома/квартира, и при этом не спрашивают "источники" денег для первоначальной покупки этого дома. А ведь депозит это практически "аналог" дома: кто-то когда-то за деньги из неведомого источника купил дом, а кто-то положил "аналогичные деньги" на депозит. Один получал доход в виде % по депо, а другой в виде платы за сданную в аренду квартиру. Однако теперь получается, что де-факто владелец дома является "легальным инвестором", а владелец депозита, который приносил пользу банковской системе - "подозреваемым мошенником" Хорошо правда тем депозитчикам, у кого источниками их большинства сегодняшних депозитов являются компенсации из ФГВ от бывших Крусей, ФиКов, ФИ и прочих Платинумов
Faceless написав:В мене архів документів з договорами і квитанціями з 2003 ще... Але все трохи інакше. Банкам ваші папірці десятирічні не треба. Якщо сума того, що не можна вказати як кошти, що були зняті з рахунків/депозитів за останні місяці порівняна з річним офіційним доходом - проблеми не має бути. Якщо ж більша частина заощаджень була поза банками, а офіційний дохід замалий, щоби їх пояснити - доведеться витратити певний час і побігати. Думаю, цілком можна так: Відкриваєте в двох банках короткостроковий депозит до 149999 грн екв. Закінчується термін, знімаєте з обох, а через короткий час заносите в обидва спочатку по 149 999, а потім ще по 300 000 в кожен, для яких у вас є джерело походження - два договори й квитанції. Умовно через місяць у вас вже 900 000 грн екв "відбілених" коштів. Цикл можна ще повторити, та й кількість банків можна збільшити (а суми зменшити до фонду). Для пересічного легалізувати таким чином готівкові заощадження можна відносно швидко й спокійно.
Нет, нет и еще раз нет. Абсурд ситуации В том и печаль, что ТЕЛО депозита они не СЧИТАЮТ "подтвержденными" деньгами, ТОЛЬКО ПРЦЕНТЫ начисленные на тело депозита берут во внимание. Еще считаются подтвержденными выплаты из фонда гарантирования, а ТЕЛО ДЕПОЗИТА - НЕТ!
Сколько спрашивал в банках на эту тему - всем деподоговор и квитанция о снятии средств подходила. Даже в евродочках