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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1251125212531254

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 508
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
220
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:13

  Yuri_61 написав:[*]
:Долярчик"]


в таких древесную щепу возит австрийская траспортная фирма

плюсани

... плюсую, якщо то 100% правда :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:Сколько спрашивал в банках на эту тему - всем деподоговор и квитанция о снятии средств подходила. Даже в евродочках
Для депозитов да , а как только заведешь речь об облигациях , то требуют серьезного подтверждения .У меня иногда даже складывалось впечатление что это не прихоть финмониторинга , а сами банки усложняют жизнь желающим вложиться в овгз , чтобы они оставив эту затею останавливались на депозите.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:30

  Долярчик написав:
  Yuri_61 написав:[*]
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в таких древесную щепу возит австрийская траспортная фирма

плюсани

... плюсую, якщо то 100% правда :wink:


а выглядят эти контейнеры так круто, будто они из сферы атомной энергетики или для военных суперсекретных разработок

умеют что австрийцы, что немцы пургу нагнать
а контейнеры такие герметичные, чтоб не было воспламенения древесной щепы

можно через гугл поиск по картинке сделать
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 12:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 26.55-26.65
витя
 
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