... плюсую, якщо то 100% правда
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:13
... плюсую, якщо то 100% правда
...я ще три роки тому написав це:
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для депозитов да , а как только заведешь речь об облигациях , то требуют серьезного подтверждения .У меня иногда даже складывалось впечатление что это не прихоть финмониторинга , а сами банки усложняют жизнь желающим вложиться в овгз , чтобы они оставив эту затею останавливались на депозите.
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:30
а выглядят эти контейнеры так круто, будто они из сферы атомной энергетики или для военных суперсекретных разработок
умеют что австрийцы, что немцы пургу нагнать
а контейнеры такие герметичные, чтоб не было воспламенения древесной щепы
можно через гугл поиск по картинке сделать
Додано: Суб 01 чер, 2019 12:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернiвцi 26.55-26.65
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