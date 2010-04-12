Додано: Суб 01 чер, 2019 13:27

Российские санкции: поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину резко снижены



Министерство экономического развития Российской Федерации выдало разрешения на поставки российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, снизив их на 30-50% от текущего уровня. Об этом enkorr сообщили осведомленные источники из окружения российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».



Согласованный на июнь объем поставки ДТ составит 65 тыс. т из которых «Роснефть» – 50 тыс. т, «Лукойл» – 14,9 тыс. т.



По сжиженному газу июньский объем определен на уровне 32 тыс. т, из которых 20 тыс. т «Роснефти» и 12 тыс. т – «Лукойла».



В тоже время, по словам поставщиков близких к «Лукойлу», согласованные на июнь поставки лукойловского ресурса составят 20 тыс. т по ДТ и 10 тыс. т по СУГ.



«Поставки «Лукойла» будут снижены ровно на 33% от майского уровня», - сообщил источник, близкий к этой компании. Процент уменьшения поставок ресурса «Роснефти» пока неизвестен, но исходя из озвученных цифр он может составить 50-75% от майских объемов.



Еще одним важным изменением стало то, что отныне объемы поставок российских ДТ и СУГ в Украину будут согласовываться Минэкономразвития РФ ежемесячно. Ранее же Федеральная служба по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК) утверждала предельные объемы экспорта на год.



По данным «Консалтинговой группы А-95», в январе-апреле 2019 г. среднемесячный импорт ДТ из России составлял 225 тыс. т: 205 тыс. т приходилось на ресурс «Роснефти», 20 тыс. т – на ресурс «Лукойла».



Ежемесячные поставки СУГ были на уровне 53,5, из которых газ «Роснефти» – 43 тыс. т, «Лукойла» – 10,5 тыс. т.