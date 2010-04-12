... плюсую, якщо то 100% правда
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:13
... плюсую, якщо то 100% правда
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для депозитов да , а как только заведешь речь об облигациях , то требуют серьезного подтверждения .У меня иногда даже складывалось впечатление что это не прихоть финмониторинга , а сами банки усложняют жизнь желающим вложиться в овгз , чтобы они оставив эту затею останавливались на депозите.
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:30
а выглядят эти контейнеры так круто, будто они из сферы атомной энергетики или для военных суперсекретных разработок
умеют что австрийцы, что немцы пургу нагнать
а контейнеры такие герметичные, чтоб не было воспламенения древесной щепы
можно через гугл поиск по картинке сделать
Додано: Суб 01 чер, 2019 12:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернiвцi 26.55-26.65
Додано: Суб 01 чер, 2019 12:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
путинороссия и Китай заменяют доллары в золотовалютных резервах на золото
в своих ЗВР
хотят похоронить доллар
ввести типо юанерубль или рублеюань
действия предсказуемые даже для 6 летнего
США своими санкциями путинороссии сами провоцируют их на отказ от доллара
доллары обесценятся а гривна укрепится выходит?
вот как они без долара курс своих юаней и рублей определят?
мировой кризис начнётся из -за Китая и Индии
Додано: Суб 01 чер, 2019 13:27
Российские санкции: поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину резко снижены
Министерство экономического развития Российской Федерации выдало разрешения на поставки российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, снизив их на 30-50% от текущего уровня. Об этом enkorr сообщили осведомленные источники из окружения российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».
Согласованный на июнь объем поставки ДТ составит 65 тыс. т из которых «Роснефть» – 50 тыс. т, «Лукойл» – 14,9 тыс. т.
По сжиженному газу июньский объем определен на уровне 32 тыс. т, из которых 20 тыс. т «Роснефти» и 12 тыс. т – «Лукойла».
В тоже время, по словам поставщиков близких к «Лукойлу», согласованные на июнь поставки лукойловского ресурса составят 20 тыс. т по ДТ и 10 тыс. т по СУГ.
«Поставки «Лукойла» будут снижены ровно на 33% от майского уровня», - сообщил источник, близкий к этой компании. Процент уменьшения поставок ресурса «Роснефти» пока неизвестен, но исходя из озвученных цифр он может составить 50-75% от майских объемов.
Еще одним важным изменением стало то, что отныне объемы поставок российских ДТ и СУГ в Украину будут согласовываться Минэкономразвития РФ ежемесячно. Ранее же Федеральная служба по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК) утверждала предельные объемы экспорта на год.
По данным «Консалтинговой группы А-95», в январе-апреле 2019 г. среднемесячный импорт ДТ из России составлял 225 тыс. т: 205 тыс. т приходилось на ресурс «Роснефти», 20 тыс. т – на ресурс «Лукойла».
Ежемесячные поставки СУГ были на уровне 53,5, из которых газ «Роснефти» – 43 тыс. т, «Лукойла» – 10,5 тыс. т.
Додано: Суб 01 чер, 2019 13:30
А какая доля России во внешней торговле Китая?
Додано: Суб 01 чер, 2019 13:33
євро також вверх?
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 01 чер, 2019 15:33
За крок до дорогого доляру
Вітаюсь совсіма.
Довго міркував, писати, чи ні! Не хочу щоб звинуватили у підштовхуванні до слабкої гривні. Та дійшов висновку що від напису користь буде усім!
В пьятницю зупинилися на
Колись в жовтні того року зробив собі закладку -
Ще нам потрібна одна моя закладка з цього форуму -
Вибачте, якихось більш актуальих даних у згрупованному вигляді я не знайшов.
Маємо 24,7 млрд. гривень виплати ОВГЗ в гривні за червень. 21,4 млрд. гривень виплати в липні. Разом 46,1 млрд грн, або за поточним курсом 26,854695 грн/дол маємо 1,72 мрд. долярів І як на мене, якщо курс залишиться у привабливій для купівлі зоні, на першому поданому графіку у зоні нижче середньозваженої, то ця гривня так і піде в доляр і керрі трейд спрацює!
А що ж маємо у валюті? З другого посилання на інфограму бачимо, що в червні не тільки ОВГЗ, а ще й виплата МВФ є у 200 млн. долярів. Більш свіжі данні по валютним овгз беремо з останього малюнку і маємо що в червні треба виплатити 489 + 200 = 689 млн долярів. В липні 808 млн. долярів. Разом 1.497 млрд. долярів. Трошки меньше ніж у гривні, та це ж у валюті і її потрібно знайти.
Серпень відпочиваємо і з посилання на інфограмму маємо, що в вересні ще аж 1,9 млрд. долярів маємо віддати.
Треба або займати, а без МВФ то великі відсотки. Або сильно підіймати облікову ставку, щоб таки ще більше зацікавити в гривньових ОВГЗ. Та це ріст кредитної ставки та занепад економіки. Або таки дати гривні перейти в зону дорого доляру, тобто дати вирости курсу, чим здешевшити гривню, ну а це дає змогу знизити облікову ставку, бо дешевша гривня потребує і меньшої платні за неї.
Ну а населення, і експортери (більше за обов'язкові 30%) понесуть здавати валюту, бо то буде вигідним! Да і сам НБУ трошки заробить стримуючи ріст і продавая доляр дорого.
Як на мене, гарантований зиск при продажі доляра буде десь в районі 27,5 грн і вище. Середньорічна не підійметься вище цієї позначки. На сьогодні вона 26,977963 грн за доляр і в тому році від мінімумів на кінець року здійнялася на 50 копійок. Міркую що в цьому році більше не буде.
Навіть при такому розвитку подій памьятатимемо, що на початок року доляр коштував 27,511682 грн за доляр, і ми маємо курсову стабільнсть!
ВО
Хай усім нам вистачить глузду зрозуміти коли треба продавати доляр. Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 01 чер, 2019 16:31, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Суб 01 чер, 2019 15:41
s0v7a, анализ интересный. Но в краткосрочной перспективе можно сказать проще - продавать доллар в Украине летом = гарантированный влёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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