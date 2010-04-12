кратенько охнакомился с паттернами волн Эллиота
и посмотрел видео лекции С. Демуры по волнам Эллиота.
если кратко, от себя: импульсные волны 1, 3 (вверх)
и корректирующие волны (вниз)2, a, b, c
главное успеть в начале 1й волны войти в актив, так как позже обязательно произойдёт сильная коррекция курса.
То что и так на практике мы видим: ВСЕГДА коррекция после сильного роста.
Не надо дёргаться даже, когда рост по 30 - 50 коп в день. УЖЕ ПОЗДНО.
И надо ждать следующего года.
Сейчас тоже самое.
А если ещё проще: за каждым ростом последует коррекция (падение) рано или поздно