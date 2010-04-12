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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1252125312541255

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 508
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
220
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кратенько охнакомился с паттернами волн Эллиота
и посмотрел видео лекции С. Демуры по волнам Эллиота.
если кратко, от себя: импульсные волны 1, 3 (вверх)
и корректирующие волны (вниз)2, a, b, c
главное успеть в начале 1й волны войти в актив, так как позже обязательно произойдёт сильная коррекция курса.
То что и так на практике мы видим: ВСЕГДА коррекция после сильного роста.
Не надо дёргаться даже, когда рост по 30 - 50 коп в день. УЖЕ ПОЗДНО.
И надо ждать следующего года.
Сейчас тоже самое.

А если ещё проще: за каждым ростом последует коррекция (падение) рано или поздно
Yuri_61
 
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