кратенько охнакомился с паттернами волн Эллиота и посмотрел видео лекции С. Демуры по волнам Эллиота. если кратко, от себя: импульсные волны 1, 3 (вверх) и корректирующие волны (вниз)2, a, b, c главное успеть в начале 1й волны войти в актив, так как позже обязательно произойдёт сильная коррекция курса. То что и так на практике мы видим: ВСЕГДА коррекция после сильного роста. Не надо дёргаться даже, когда рост по 30 - 50 коп в день. УЖЕ ПОЗДНО. И надо ждать следующего года. Сейчас тоже самое.
А если ещё проще: за каждым ростом последует коррекция (падение) рано или поздно
Вибачте, якихось більш актуальих даних у згрупованному вигляді я не знайшов.
Маємо 24,7 млрд. гривень виплати ОВГЗ в гривні за червень. 21,4 млрд. гривень виплати в липні. Разом 46,1 млрд грн, або за поточним курсом 26,854695 грн/дол маємо 1,72 мрд. долярів І як на мене, якщо курс залишиться у привабливій для купівлі зоні, на першому поданому графіку у зоні нижче середньозваженої, то ця гривня так і піде в доляр і керрі трейд спрацює!
А що ж маємо у валюті? З другого посилання на інфограму бачимо, що в червні не тільки ОВГЗ, а ще й виплата МВФ є у 200 млн. долярів. Більш свіжі данні по валютним овгз беремо з останього малюнку і маємо що в червні треба виплатити 489 + 200 = 689 млн долярів. В липні 808 млн. долярів. Разом 1.497 млрд. долярів. Трошки меньше ніж у гривні, та це ж у валюті і її потрібно знайти.
Серпень відпочиваємо і з посилання на інфограмму маємо, що в вересні ще аж 1,9 млрд. долярів маємо віддати.
Треба або займати, а без МВФ то великі відсотки. Або сильно підіймати облікову ставку, щоб таки ще більше зацікавити в гривньових ОВГЗ. Та це ріст кредитної ставки та занепад економіки. Або таки дати гривні перейти в зону дорого доляру, тобто дати вирости курсу, чим здешевшити гривню, ну а це дає змогу знизити облікову ставку, бо дешевша гривня потребує і меньшої платні за неї.
Ну а населення, і експортери (більше за обов'язкові 30%) понесуть здавати валюту, бо то буде вигідним! Да і сам НБУ трошки заробить стримуючи ріст і продавая доляр дорого.
Як на мене, гарантований зиск при продажі доляра буде десь в районі 27,5 грн і вище. Середньорічна не підійметься вище цієї позначки. На сьогодні вона 26,977963 грн за доляр і в тому році від мінімумів на кінець року здійнялася на 50 копійок. Міркую що в цьому році більше не буде.
Навіть при такому розвитку подій памьятатимемо, що на початок року доляр коштував 27,511682 грн за доляр, і ми маємо курсову стабільнсть!
ВО Хай усім нам вистачить глузду зрозуміти коли треба продавати доляр. Хай щастить!
Велике спасибі Вам за інформацію,яку регулярно викладаєте тут. Тут мало хто викладає думки на основі якихось точних цифр чи розрахунків (тим більше довготривалих і фундаментальних). Більше хотілки, чуйки чи навіть методички. Але 24,7 млрд це не так страшно. Це всього розмістити ОВДП по 6 млрд щовівторка. Ми спостерігали і значно більші розміщення. Цього місяця були проблеми, викликані зміною "еліт" і словами всім відомого бізнесмена про дефолт. Адже МВФ Єб і тд віддадуть, а от "нерезидентам" можуть і не повернути. Але ми бачили як НБУ виходив з ситуації (питання звідки вони знали, що так треба робити ) - в понеділок видавався рефінанс певним банкам (одного разу 3 млрд іншого 4,6 млрд), а у вівторок на аналогічні суми (чи дуже близькі) куплялися держпапери... (я це все описував зовсім недавно). А в липні взагалі 5 вівторків... Цьоготижневе розміщення власне і було провальним і схемним. Важливо, що буде через два дні. Тоді і будемо робити якісь висновки.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Але ми бачили як НБУ виходив з ситуації (питання звідки вони знали, що так треба робити ) - в понеділок видавався рефінанс певним банкам (одного разу 3 млрд іншого 4,6 млрд), а у вівторок на аналогічні суми (чи дуже близькі) куплялися держпапери... (я це все описував зовсім недавно).
Так вот там есть строчка,рефинансирование банков, по последним данным общий объём рефинансирования банков чуть меньше 52 ярда гривен,ВСЕГО,год назад было больше 60.
Кто-то после пшиков обещал не появляться тут,но что многобуквенному.что вам,как горохом об статистику. Не мелите дурныць,размещения все с рынка,другой вопрос кто покупает,если из погашений в ближайшие месяцы хоть кто-то начнёт не переразмещаться,а уходить сначала в гривну,а потом в валюту,то увидим как и в прошлом году минимум 2 гривны к курсу за июль,вот что считает Данилишин,и он говорит,что нерезы будут уходить,хотя пан Орест считает,что это всё пыль,напечатают сколько надо,долларов тоже
Yuri_61 написав:УЖЕ ПОЗДНО. И надо ждать следующего года.
И ТАК КАЖДЫЙ ГОД: - ТО ПОЗДНО ПОКУПАТЬ, ТО ПОЗДНО ПРОДАВАТЬ...А КАЧЕЛИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ И НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ...МАЛА ПРИБЫЛЬ СТАНОВИТСЯ....В ГРИВНЕДОПУ ЗАХОДИМ , И ЖИВЕМ СПОКОЙНО
Всё верно. Это всё подтверждают паттерны волн Эллиота. И чем дальше от даты предыдущего дефолта гривны, тем не выгодней быть в баксе по многим причинам. Но стратегия быть в гривне сразу же нивелируется следующей кратной девальвацией гривны. Стратегия правильная такая: в бакс зайти по самое немогу на первой волне, или в начале 3й. Позже глупо, так как будет коррекция курса бакса вниз., сильная. зная про волны Эллиота и то, что период между мировыми фин. экономическими кризисами не более 10 лет, вовремя надо выйти из гривны в бакс. В конце 3й самой импульсивной волне Эллиота войти по уши в гривну и её на депо. А тактика это все тут знают, это пользоваться сезонностью колебания куса $ в Украине.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 01 чер, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
protefiks1959 написав:В ГРИВНЕДОПУ ЗАХОДИМ , И ЖИВЕМ СПОКОЙНО
Забыли дописать,проверим как скажется дефолт на гривневых депо,играть в рулетку так кутить на ВСЕ,гусары это не статус,это стиль жизни
Кратная девальвация гривны раз в 10 лет съедает весь доход за предыдущие 10 лет от лежания гривны на депо. Закон сохранения энергии в действии. Из ничего не возникнет что - то. Суть в финасах этого закона: в результате, примерно через 10 лет, прошедшими между кртатными девальвациями гривны, доход о гривнедепо должен быть меньше от дохода баксодепо на величину разности процента инфляции в США и в УКраине.
somilitark написав:Забыли дописать,проверим как скажется дефолт на гривневых депо
Что я могу нового написать? Дефолт мы уже проходили, 1998 , доллар х 2., НЕДЕФОЛТ, а просто БАНКОПАД 2014-15 тоже проходили - доллар х 4....Со времен банкопада ничо не изменилось:- гривни под фонд останутся гривнами под фонд, а доллары уменьшатся соответственно
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Суб 01 чер, 2019 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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