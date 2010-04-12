Додано: Суб 01 чер, 2019 20:44

Писати я тут перестав не через "пшики", а через клоунів, які тут стадами кидалися на кожен мій допис. І не аргументами і доказами, а низькопробним обливанням брудом, вириванням з контексту і перекрученням чи якимись недоречними аргументами, які стосунку не мають до коментованого (як от сьогодні) вели діалог. Але, перед тим я аргументовано і повно довів безпідставність всіх закидів.

Тільки ж комусь аргументи не важливі, адже для них є дві думки: їх і не правильна. Але після того навіть кілька повідомлень в місяць в "камерній" гілці ресурсу оцінені на відміну від часто різнонаправлених "потоків свідомості" клоуна в головній темі.

Я не раз казав, що пишу задля конструктивного діалогу, в якому можна знайти істинну, але чомусь частіше відповідають не знаючі а ...

Усім успіху, бажаю профітів...

Востаннє редагувалось orest в Суб 01 чер, 2019 21:03, всього редагувалось 2 разів.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.