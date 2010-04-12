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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12541255125612571258>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 508
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
220
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:34

  somilitark написав:...
Не мелите дурныць,размещения все с рынка,другой вопрос кто покупает,если из погашений в ближайшие месяцы хоть кто-то начнёт не переразмещаться,а уходить сначала в гривну,а потом в валюту,то увидим как и в прошлом году минимум 2 гривны к курсу за июль,вот что считает Данилишин,и он говорит,что нерезы будут уходить...

https://t.co/9P3MkZD4c2

п.с. 25 уже не будет,или сразу после 28-ми,как прогнозировалось на весну???
Вовремя переобуться это очень умно и грунтовно)))




Трошки бреше пан Данілішин! За Вашого посилання:

"Данилишин вважає, що в липні-вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП конвертуватиметься в інвалюту і виводитиметься з України. Слідом за виходом нерезидентів з ОВДП у другій половині літа мають відбутися великі виплати за зовнішнім держборгом у вересні. Демпфірування підвищеного попиту на валюту можливе за рахунок міжнародних резервів."

Мені здається, я тут довів що проблеми ОВДП не в "липні-вересні", а вже почнуться в червні!!! І не "у другій половині літа мають відбутися великі виплати", бо в серпні нічого платити страшного не треба, а ось на початку осені у вересні, таки так - виплати величеньки. Чомусь із сроками шельмує пан Данілішин!

Два виходи: або підвищувати ставку, або девальвувати гривню настільки швидко, щоб купувати доляр було не вигідно, а лишалось тільки її переразміщувати на наступний рік.

Я більше чекав, що мене не зрозуміють в знижені облікової ставки при цьому. Та чогось всі мовчать :?:

Я за досить швидке знецінення гривні в означеному діапазоні, а потім відкусуємо хвостик потихеньку від курсу обміну та знижуємо ставку і поповнюємо валютою закрома!!!

Бажаєте, називайте це - "шоковою терапією" 8)

ВО

Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 01 чер, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Писати я тут перестав не через "пшики", а через клоунів, які тут стадами кидалися на кожен мій допис. І не аргументами і доказами, а низькопробним обливанням брудом, вириванням з контексту і перекрученням чи якимись недоречними аргументами, які стосунку не мають до коментованого (як от сьогодні) вели діалог. Але, перед тим я аргументовано і повно довів безпідставність всіх закидів.
Тільки ж комусь аргументи не важливі, адже для них є дві думки: їх і не правильна. Але після того навіть кілька повідомлень в місяць в "камерній" гілці ресурсу оцінені на відміну від часто різнонаправлених "потоків свідомості" клоуна в головній темі.
Я не раз казав, що пишу задля конструктивного діалогу, в якому можна знайти істинну, але чомусь частіше відповідають не знаючі а ...
Усім успіху, бажаю профітів...
Востаннє редагувалось orest в Суб 01 чер, 2019 21:03, всього редагувалось 2 разів.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:58

  s0v7a написав:Я за досить швидке знецінення гривні в означеному діапазоні, а потім відкусуємо хвостик потихеньку від курсу обміну та знижуємо ставку і поповнюємо валютою закрома!!!

Бажаєте, називайте це - "шоковою терапією" 8)

Перед выборами крайне маловероятно.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:04

  Vint написав:
  s0v7a написав:Я за досить швидке знецінення гривні в означеному діапазоні, а потім відкусуємо хвостик потихеньку від курсу обміну та знижуємо ставку і поповнюємо валютою закрома!!!

Бажаєте, називайте це - "шоковою терапією" 8)

Перед выборами крайне маловероятно.


Мені здається НБУ у нас незалежний!

ВО

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:08

  protefiks1959 написав:
  somilitark написав:Забыли дописать,проверим как скажется дефолт на гривневых депо
Что я могу нового написать? Дефолт мы уже проходили, 1998 , доллар х 2., НЕДЕФОЛТ, а просто БАНКОПАД 2014-15 тоже проходили - доллар х 4....Со времен банкопада ничо не изменилось:- гривни под фонд останутся гривнами под фонд, а доллары уменьшатся соответственно

вы не путайте 98,08 и 14-15гг. Разницв в скорости падения гривни. в 14-15гг скорости падения в 4 раза біла в течении года-полутора лет. А в 98, 08 в течении месяцев
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:10

  s0v7a написав:
  Vint написав:
  s0v7a написав:Я за досить швидке знецінення гривні в означеному діапазоні, а потім відкусуємо хвостик потихеньку від курсу обміну та знижуємо ставку і поповнюємо валютою закрома!!!

Бажаєте, називайте це - "шоковою терапією" 8)

Перед выборами крайне маловероятно.


Мені здається НБУ у нас незалежний!

ВО


Независим от Украинского правительства. Но полностью зависим от ФРС.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:22

  s0v7a написав:
Я за досить швидке знецінення гривні в означеному діапазоні, а потім відкусуємо хвостик потихеньку від курсу обміну та знижуємо ставку і поповнюємо валютою закрома!!!

Бажаєте, називайте це - "шоковою терапією"



Может хватит шоковых терапий?
Как тут писали,дефолта не было,но девал вышел "лучше" чем при дефолте.
Очень грамотные специалисты рулили,а потом народ не правильный,не заценил красоту игры.
Все надеяться на прорыв в доходах,но если свадьба с МВФ разрушится,то будет туго.
Смотрим на урожай,смотрим на парламентские расклады,смотрим на курс на то время и делаем выводы,пока рано,вводные понятны,величины не известны 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:25

  dima_beleb написав:
  s0v7a написав:
  Vint написав:Перед выборами крайне маловероятно.


Мені здається НБУ у нас незалежний!

ВО


Независим от Украинского правительства. Но полностью зависим от ФРС.


О-о... Я зрозумів! Америка буде втручатися у наші вибори через ФРС :shock:

ВО

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:28

ВО
[/b]
[/size][/color][/quote]

Перепрошую за мабуть дурне запитання, а що значить "ВО" в кінці кожного вашого допису?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:30

  s0v7a написав:Независим от Украинского правительства. Но полностью зависим от ФРС.


О-о... Я зрозумів! Америка буде втручатися у наші вибори через ФРС :shock:

ВО

[/quote]
При чем тут выборы? Речь идет о монетарной политике.
dima_beleb
 
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