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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1255125612571258>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 508
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
220
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:37

  somilitark написав:
  s0v7a написав:
Я за досить швидке знецінення гривні в означеному діапазоні, а потім відкусуємо хвостик потихеньку від курсу обміну та знижуємо ставку і поповнюємо валютою закрома!!!

Бажаєте, називайте це - "шоковою терапією"



Может хватит шоковых терапий?
Как тут писали,дефолта не было,но девал вышел "лучше" чем при дефолте.
Очень грамотные специалисты рулили,а потом народ не правильный,не заценил красоту игры.
Все надеяться на прорыв в доходах,но если свадьба с МВФ разрушится,то будет туго.
Смотрим на урожай,смотрим на парламентские расклады,смотрим на курс на то время и делаем выводы,пока рано,вводные понятны,величины не известны 8)


somilitark, как там в фильме: "...ты чего злой, как собака?" На аватаре вроде кот... Правда не моя порода, но все ж тебе стоит помнить, что я "БЕГЕМОТ"! Зацарапаю...

Ну и по теме: что ты все смотрим да смотрим? То на парламентсие выборы, то на урожай, то на... И все завтра да послезавтра!

Пойми, я пишу о том, что уже сегодня июнь :!:

ВО

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:40

  s0v7a написав:Пойми, я пишу о том, что уже сегодня июнь :!:

ВО
[/b]
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а что должно быть в июне?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:43

  s0v7a написав:
Ну и по теме: что ты все смотрим да смотрим? То на парламентсие выборы, то на урожай, то на... И все завтра да послезавтра!

Пойми, я пишу о том, что уже сегодня июнь :!:

ВО
[/b]
[/size][/color]

Ну так приходится быть осторожным,улетает всё очень быстро и даже ойкнуть не успеваешь,лучше уже в кустах пересидеть и просто потом подумать,мол надо было действовать,чем я попал капитально за свой патриотизм в 14-15-е годы.
п.с. не злой,всё нормально,просто немножко сектанты гордыни своего имени напрягают,их ткнёшь носом,а они ещё и гавкают,брыкаются,не признают ляпов годами,клиника? )) 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:45

  greenozon написав:
ВО



Перепрошую за мабуть дурне запитання, а що значить "ВО" в кінці кожного вашого допису?




То є мій персональний підпис, погоджений з дядьком Сашком ще у 2008 році, який має подвійне значення. По перше - то є боді, кінець головного подання посту. По друге - моє ім'я - ВОлодимир :oops: Та все це є в архівах форуму. Можете пошукати.

ВО

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:47

  dima_beleb написав:
  s0v7a написав:Пойми, я пишу о том, что уже сегодня июнь :!:

ВО
[/b]
[/size][/color]

а что должно быть в июне?

Валютный рынок в контексте ДС
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ничего не меняется.
приходит новая власть и стрижет овец через инфляцию
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:55

  Lion+ написав:ничего не меняется.
приходит новая власть и стрижет овец через инфляцию


Во всём мире стригут,главное динамика и темп,плюс доходы,они тоже должны расти,реально,а не только в устах пропаганды :evil:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 22:00

  Lion+ написав:ничего не меняется.
приходит новая власть и стрижет овец через инфляцию



Хтось чув дзвони, але звідкіля вони...

Ми, здається, зараз обмірковуємо не інфляцию, а девальвацію! І то, до рівня початку року. Будь ласка, розберіться в цих двох термінах, та познайомте інших дописом на цьому форумі! Дякую.

ВО

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 22:25

  asti написав:
  greenozon написав:
  lwa написав:Ответ - мы не занимаемся, занимается только А-клуб Альфы......
АClub Alfa - 50K вхід :)
Альфы, Ощады, Прихваты... Что вы дурью маетесь - идите в Пивденный или Укрогаз - там всех за милую душу принимают и ОВГЗ отгружают - бери-нехочу//)


  lwa написав:спасибо за совет


+ Монобанда - есть депо на 12 месяца под 18%, если выбрать капитализация, то 19.6%. А с вычеткой налогов - 15.7%, пополнение до 50к или до макс. суммой первоначального открытия.

на 1-2% меньше чем ОВГЗ, если брать еще комиссия всякие.

Сейчас у них 17% на 12 месяцев.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 22:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Усе б з ОВДП було правильно, якби в них вкладалися справжні іноземні інвестори, нехай навіть спекулятивного характеру. А вкладаються в більшості "нерезидентні" структури наших "прикоритних" з метою легалізації здерибаненого. А коли у них пауза, то папери викупляють певні банки, отримуючи під це рефінанс НБУ (от і відповідь щодо статусу НБУ в даний момент, адже НБУ чітко знає буде викуп чи ні). Цього тижня ми побачили, як справжні іноземці через спецканали в поважних євробанках проігнорили процес (хоть багато хто тут очікував зливи валюти).
Тому повторюю, якщо у вівторок розмістять 5-6 млрд без участі "регулятора" - видихаємо. Якщо ні ...
Про все це я писав останнім часом...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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