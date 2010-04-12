s0v7a написав: Я за досить швидке знецінення гривні в означеному діапазоні, а потім відкусуємо хвостик потихеньку від курсу обміну та знижуємо ставку і поповнюємо валютою закрома!!!
Бажаєте, називайте це - "шоковою терапією"
Может хватит шоковых терапий? Как тут писали,дефолта не было,но девал вышел "лучше" чем при дефолте. Очень грамотные специалисты рулили,а потом народ не правильный,не заценил красоту игры. Все надеяться на прорыв в доходах,но если свадьба с МВФ разрушится,то будет туго. Смотрим на урожай,смотрим на парламентские расклады,смотрим на курс на то время и делаем выводы,пока рано,вводные понятны,величины не известны
somilitark, как там в фильме: "...ты чего злой, как собака?" На аватаре вроде кот... Правда не моя порода, но все ж тебе стоит помнить, что я "БЕГЕМОТ"! Зацарапаю...
Ну и по теме: что ты все смотрим да смотрим? То на парламентсие выборы, то на урожай, то на... И все завтра да послезавтра!
Пойми, я пишу о том, что уже сегодня июнь
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a написав: Ну и по теме: что ты все смотрим да смотрим? То на парламентсие выборы, то на урожай, то на... И все завтра да послезавтра!
Пойми, я пишу о том, что уже сегодня июнь
ВО [/b] [/size][/color]
Ну так приходится быть осторожным,улетает всё очень быстро и даже ойкнуть не успеваешь,лучше уже в кустах пересидеть и просто потом подумать,мол надо было действовать,чем я попал капитально за свой патриотизм в 14-15-е годы. п.с. не злой,всё нормально,просто немножко сектанты гордыни своего имени напрягают,их ткнёшь носом,а они ещё и гавкают,брыкаются,не признают ляпов годами,клиника? ))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Перепрошую за мабуть дурне запитання, а що значить "ВО" в кінці кожного вашого допису?
То є мій персональний підпис, погоджений з дядьком Сашком ще у 2008 році, який має подвійне значення. По перше - то є боді, кінець головного подання посту. По друге - моє ім'я - ВОлодимир Та все це є в архівах форуму. Можете пошукати.
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Lion+ написав:ничего не меняется. приходит новая власть и стрижет овец через инфляцию
Хтось чув дзвони, але звідкіля вони...
Ми, здається, зараз обмірковуємо не інфляцию, а девальвацію! І то, до рівня початку року. Будь ласка, розберіться в цих двох термінах, та познайомте інших дописом на цьому форумі! Дякую.
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Усе б з ОВДП було правильно, якби в них вкладалися справжні іноземні інвестори, нехай навіть спекулятивного характеру. А вкладаються в більшості "нерезидентні" структури наших "прикоритних" з метою легалізації здерибаненого. А коли у них пауза, то папери викупляють певні банки, отримуючи під це рефінанс НБУ (от і відповідь щодо статусу НБУ в даний момент, адже НБУ чітко знає буде викуп чи ні). Цього тижня ми побачили, як справжні іноземці через спецканали в поважних євробанках проігнорили процес (хоть багато хто тут очікував зливи валюти). Тому повторюю, якщо у вівторок розмістять 5-6 млрд без участі "регулятора" - видихаємо. Якщо ні ... Про все це я писав останнім часом...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.