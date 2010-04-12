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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1255125612571258

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 508
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
220
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 22:52

  orest написав:видихаємо.


Вы сказали что будет курс 25 летом в след году. То можно сразу всё ва-банк (All-in) под 19.5%?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:46

  proftpd66 написав:
  orest написав:видихаємо.


Вы сказали что будет курс 25 летом в след году. То можно сразу всё ва-банк (All-in) под 19.5%?

Не будет
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 06:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:отныне объемы поставок российских ДТ и СУГ в Украину будут согласовываться Минэкономразвития РФ ежемесячно

им снова будет немного не до нас
хорошо придумывать энергосанкции когда цена на нефть растет несколько месяцев
а вот когда резко валится, надо и о своем бюджете думать )
Зображення
и это пройдет
ЧИА
 
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