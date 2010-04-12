Вы сказали что будет курс 25 летом в след году. То можно сразу всё ва-банк (All-in) под 19.5%?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 чер, 2019 22:52
Вы сказали что будет курс 25 летом в след году. То можно сразу всё ва-банк (All-in) под 19.5%?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Суб 01 чер, 2019 23:46
Додано: Нед 02 чер, 2019 06:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
им снова будет немного не до нас
хорошо придумывать энергосанкции когда цена на нефть растет несколько месяцев
а вот когда резко валится, надо и о своем бюджете думать )
и это пройдет
|