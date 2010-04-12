Додано: Нед 02 чер, 2019 09:24

proftpd66 написав: orest написав: видихаємо. видихаємо.



Вы сказали что будет курс 25 летом в след году. То можно сразу всё ва-банк (All-in) под 19.5%? Вы сказали что будет курс 25 летом в след году. То можно сразу всё ва-банк (All-in) под 19.5%?

1 в тому дописі я поставив смайлик!!!!2 в наступному чорним по білому написав, що я жартую і зараз не можливо сказати яким буде курс літом наступного року!!!!Просто, якщо новий президент з командою зробить хоч половину з обіцяного, то курс мав би зміцнитися. Крім того, у Валерійовича і бізнес-партнерів багато бізнесу тут і орієнтованого на внутрішній попит, тому їм цікаво підняти купівельну спроможність... Крім того, Коломойському-Авакову треба якнайшвидше ослабити конкурентів (також недавно детально писав про це). Для цього і повідміняють всякі ротердами з рештою схем і допомог включаючи і курячим магнатам. Але ще, всі їх конкуренти в боротьбі за владу - експортери і зміцнення грн також вдарить по них (і заставить більше валюти заводити для покриття внутрішніх витрат). Тому з курсом не все так просто і не тільки ОВДП все визначають...Щодо обмеження відвантаження нафтопродуктів з кремляді, спецдозволів і тд. А тут ніхто не чув про проблему брудної нафти там? Про те що нафтопровід Дружба стоїть заповнений непридатною сумішшю з якою ніхто не знає що робити, термінали танкерної логістики і в рашці і на протилежних берегах заповнені тою ж жижею (зрештою звідки ДС з виваженою і різносторонньою інформацією немає, а місцеві "авторитети" на чолі з Сомілітарком пишуть зовсім про інше). Кремль втрачає млрд щодня, репутацію і тд. Їм просто нема що відвантажувати от і придумали ширму (по часу якраз співпадає, гляньте час кіпішу Білорусії і введення обмежень і дозволів).Найцікавіше, що це суттєве зменшення пропозиції плюс безлади у Венесуелі, а ціна валиться як в 2014-2015 роках. Скоро деревяний це відчує і це ще один чинник, який може вплинути на грн найближчим часом, якщо нова влада втратила контроль за відтоком валюти за східний кордон (також писав про це)...