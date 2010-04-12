RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1256125712581259>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 508
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
220
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 22:52

  orest написав:видихаємо.


Вы сказали что будет курс 25 летом в след году. То можно сразу всё ва-банк (All-in) под 19.5%?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 659
З нами з: 22.12.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:46

  proftpd66 написав:
  orest написав:видихаємо.


Вы сказали что будет курс 25 летом в след году. То можно сразу всё ва-банк (All-in) под 19.5%?

Не будет
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6943
З нами з: 21.09.12
Подякував: 560 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 06:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:отныне объемы поставок российских ДТ и СУГ в Украину будут согласовываться Минэкономразвития РФ ежемесячно

им снова будет немного не до нас
хорошо придумывать энергосанкции когда цена на нефть растет несколько месяцев
а вот когда резко валится, надо и о своем бюджете думать )
Зображення
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 438
З нами з: 25.12.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 08:36

Данилюк: «Роттердам +» зникне з 1 липня
jump
 
Повідомлень: 2201
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧернiвцI 26.50-26.60
витя
 
Повідомлень: 290
З нами з: 05.11.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:24

  proftpd66 написав:
  orest написав:видихаємо.


Вы сказали что будет курс 25 летом в след году. То можно сразу всё ва-банк (All-in) под 19.5%?

1 в тому дописі я поставив смайлик!!!!
2 в наступному чорним по білому написав, що я жартую і зараз не можливо сказати яким буде курс літом наступного року!!!!
Просто, якщо новий президент з командою зробить хоч половину з обіцяного, то курс мав би зміцнитися. Крім того, у Валерійовича і бізнес-партнерів багато бізнесу тут і орієнтованого на внутрішній попит, тому їм цікаво підняти купівельну спроможність... Крім того, Коломойському-Авакову треба якнайшвидше ослабити конкурентів (також недавно детально писав про це). Для цього і повідміняють всякі ротердами з рештою схем і допомог включаючи і курячим магнатам. Але ще, всі їх конкуренти в боротьбі за владу - експортери і зміцнення грн також вдарить по них (і заставить більше валюти заводити для покриття внутрішніх витрат :wink: ). Тому з курсом не все так просто і не тільки ОВДП все визначають...

Щодо обмеження відвантаження нафтопродуктів з кремляді, спецдозволів і тд. А тут ніхто не чув про проблему брудної нафти там? Про те що нафтопровід Дружба стоїть заповнений непридатною сумішшю з якою ніхто не знає що робити, термінали танкерної логістики і в рашці і на протилежних берегах заповнені тою ж жижею (зрештою звідки ДС з виваженою і різносторонньою інформацією немає, а місцеві "авторитети" на чолі з Сомілітарком пишуть зовсім про інше) :mrgreen: . Кремль втрачає млрд щодня, репутацію і тд. Їм просто нема що відвантажувати от і придумали ширму (по часу якраз співпадає, гляньте час кіпішу Білорусії і введення обмежень і дозволів).
Найцікавіше, що це суттєве зменшення пропозиції плюс безлади у Венесуелі, а ціна валиться як в 2014-2015 роках. Скоро деревяний це відчує і це ще один чинник, який може вплинути на грн найближчим часом, якщо нова влада втратила контроль за відтоком валюти за східний кордон (також писав про це)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3294
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1693 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
2
4
10
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:16

  jump написав:Данилюк: «Роттердам +» зникне з 1 липня

И что это изменит, неужели цены упадут до Ротердамного уровня?
а иначе это ж очередной пиар ход и по сути ничего не изменится :idea:
Lion+
 
Повідомлень: 1720
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:39

  Lion+ написав:
  jump написав:Данилюк: «Роттердам +» зникне з 1 липня

И что это изменит, неужели цены упадут до Ротердамного уровня?
а иначе это ж очередной пиар ход и по сути ничего не изменится :idea:


Какое отношение Данилюк имеет к Роттердам+ ? В нынешней системе власти Данилюк ничего не может говорить утвердительно, он может просто просить Гройсмана, Парубия, НКРЭ, что-то сделать с Роттердам+ и другими плюсами.
freeze
4
 
Повідомлень: 11672
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3572 раз.
Подякували: 5195 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:44

Президент США Дональд Трамп посоветовал Великобритании не платить Евросоюзу штраф в размере около 50 млрд долларов за выход из ЕС. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Глава Белого дома также отметил, что Британия может выйти из ЕС без соглашения, если страну не устраивают предложенные Брюсселем условия.

"Если бы я был ими, я бы не платил 50 миллиардов долларов. Это огромная сумма", - сообщил Трамп.
freeze
4
 
Повідомлень: 11672
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3572 раз.
Подякували: 5195 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:45

  freeze написав:
  Lion+ написав:
  jump написав:Данилюк: «Роттердам +» зникне з 1 липня

И что это изменит, неужели цены упадут до Ротердамного уровня?
а иначе это ж очередной пиар ход и по сути ничего не изменится :idea:


Какое отношение Данилюк имеет к Роттердам+ ? В нынешней системе власти Данилюк ничего не может говорить утвердительно, он может просто просить Гройсмана, Парубия, НКРЭ, что-то сделать с Роттердам+ и другими плюсами.


Если цена не изменится, то какая разница кто будет зарабатывать и как будет называться эта схема Данилюк, Гройсман или Парубий.
Просто поменяются лишь бенефициары схем. Через СМИ и правоохранителей можно показать кто на этом зарабатывал сверхприбыли и заинтересованные особы сами от них откажутся или придется бежать, аналогично и с газовыми схемами, когда газ собственной добычи продают как европейский+цена на транспортировку.

А иначе эта власть ни чем не лучше предыдущей и продолжит грабить народ.
Правильно Коломойский сказал, хватит брать кредиты и лебезить перед МВФ.
Lion+
 
Повідомлень: 1720
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1256125712581259>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1493, 1494, 1495
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14943 1762180
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 чер, 2019 10:19
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6632 1428370
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 14:19
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274227
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13585)
02.06.2019 14:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.