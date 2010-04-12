Вы сказали что будет курс 25 летом в след году. То можно сразу всё ва-банк (All-in) под 19.5%?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 чер, 2019 22:52
Вы сказали что будет курс 25 летом в след году. То можно сразу всё ва-банк (All-in) под 19.5%?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Суб 01 чер, 2019 23:46
Додано: Нед 02 чер, 2019 06:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
им снова будет немного не до нас
хорошо придумывать энергосанкции когда цена на нефть растет несколько месяцев
а вот когда резко валится, надо и о своем бюджете думать )
и это пройдет
Додано: Нед 02 чер, 2019 09:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЧернiвцI 26.50-26.60
Додано: Нед 02 чер, 2019 09:24
1 в тому дописі я поставив смайлик!!!!
2 в наступному чорним по білому написав, що я жартую і зараз не можливо сказати яким буде курс літом наступного року!!!!
Просто, якщо новий президент з командою зробить хоч половину з обіцяного, то курс мав би зміцнитися. Крім того, у Валерійовича і бізнес-партнерів багато бізнесу тут і орієнтованого на внутрішній попит, тому їм цікаво підняти купівельну спроможність... Крім того, Коломойському-Авакову треба якнайшвидше ослабити конкурентів (також недавно детально писав про це). Для цього і повідміняють всякі ротердами з рештою схем і допомог включаючи і курячим магнатам. Але ще, всі їх конкуренти в боротьбі за владу - експортери і зміцнення грн також вдарить по них (і заставить більше валюти заводити для покриття внутрішніх витрат ). Тому з курсом не все так просто і не тільки ОВДП все визначають...
Щодо обмеження відвантаження нафтопродуктів з кремляді, спецдозволів і тд. А тут ніхто не чув про проблему брудної нафти там? Про те що нафтопровід Дружба стоїть заповнений непридатною сумішшю з якою ніхто не знає що робити, термінали танкерної логістики і в рашці і на протилежних берегах заповнені тою ж жижею (зрештою звідки ДС з виваженою і різносторонньою інформацією немає, а місцеві "авторитети" на чолі з Сомілітарком пишуть зовсім про інше) . Кремль втрачає млрд щодня, репутацію і тд. Їм просто нема що відвантажувати от і придумали ширму (по часу якраз співпадає, гляньте час кіпішу Білорусії і введення обмежень і дозволів).
Найцікавіше, що це суттєве зменшення пропозиції плюс безлади у Венесуелі, а ціна валиться як в 2014-2015 роках. Скоро деревяний це відчує і це ще один чинник, який може вплинути на грн найближчим часом, якщо нова влада втратила контроль за відтоком валюти за східний кордон (також писав про це)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 02 чер, 2019 10:16
Додано: Нед 02 чер, 2019 10:39
Какое отношение Данилюк имеет к Роттердам+ ? В нынешней системе власти Данилюк ничего не может говорить утвердительно, он может просто просить Гройсмана, Парубия, НКРЭ, что-то сделать с Роттердам+ и другими плюсами.
Додано: Нед 02 чер, 2019 10:44
Президент США Дональд Трамп посоветовал Великобритании не платить Евросоюзу штраф в размере около 50 млрд долларов за выход из ЕС. Об этом сообщает издание The Sunday Times.
Глава Белого дома также отметил, что Британия может выйти из ЕС без соглашения, если страну не устраивают предложенные Брюсселем условия.
"Если бы я был ими, я бы не платил 50 миллиардов долларов. Это огромная сумма", - сообщил Трамп.
Додано: Нед 02 чер, 2019 10:45
Если цена не изменится, то какая разница кто будет зарабатывать и как будет называться эта схема Данилюк, Гройсман или Парубий.
Просто поменяются лишь бенефициары схем. Через СМИ и правоохранителей можно показать кто на этом зарабатывал сверхприбыли и заинтересованные особы сами от них откажутся или придется бежать, аналогично и с газовыми схемами, когда газ собственной добычи продают как европейский+цена на транспортировку.
А иначе эта власть ни чем не лучше предыдущей и продолжит грабить народ.
Правильно Коломойский сказал, хватит брать кредиты и лебезить перед МВФ.
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